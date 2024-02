Ινδία: Απώλειες 2 δισ. δολαρίων για την εταιρία ψηφιακών πληρωμών Paytm

Κατακόρυφη πτώση για τη μετοχή της Paytm, εταιρίας ψηφιακών συναλλαγών της Ινδίας, μετά την εντολή που δόθηκε στον τραπεζικό της βραχίονα να σταματήσει τις δραστηριότητές της. Η Paytm έχει απώλειες 2 δισ. δολαρίων στο χρηματιστήριο καθώς συνεχίστηκε η ελεύθερη πτώση της μετοχής (-20%) για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, μετά την εντολή της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας (Reserve Bank of India, (RBI)

Η κεντρική τράπεζα (RBI) δήλωσε ότι η δράση ελήφθη λόγω της μη συμμόρφωσης της Paytm Payments Bank με τους κανόνες και επίσης λόγω των εποπτικών ανησυχιών, οι οποίες -σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος- υπήρχαν επί χρόνια.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη επιχειρηματική κρίση και κρίση φήμης που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα αν και έχει μακρύ (και βεβαρυμένο) ιστορικό απο το 2010 που δημιουργήθηκε, γεγονός που εξηγεί και τις δυσκολίες που συναντα ο CEO της Paytm όταν προσπαθεί να καθησυχάσει λέγοντας ότι η εφαρμογή ψηφιακών πληρωμών της εταιρείας θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Η Paytm ιδρύθηκε το 2010 από τον επικεφαλής σήμερα Vijay Shekhar Sharma ως προπληρωμένη πλατφόρμα πληρωμής λογαριασμών για κινητά και τηλεόραση αλλά επεκτάθηκε στη διευκόλυνση διαδικτυακών άμεσων πληρωμών μέσω της Ενιαίας Διεπαφής Πληρωμών (UPI), με την επιχείρηση πληρωμών να έχει γίνει από τότε η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της.

Η τραπεζική μονάδα της Paytm τροφοδοτεί την πιο δημοφιλή εφαρμογή ψηφιακών πληρωμών της Ινδίας, η οποία ανταγωνίζεται την PhonePe της Walmart και την Google.

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες για να μεταφέρουν χρήματα, να πληρώνουν λογαριασμούς και να διατηρούν ένα ψηφιακό πορτοφόλι για πληρωμές λιανικής.

Από την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI), θα απαγορευτεί η περαιτέρω κατάθεση, η πραγματοποίηση πιστωτικών συναλλαγών ή η μεταφόρτωση πορτοφολιών.

Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων, πράγμα που σημαίνει ότι αν η Paytm δεν βρει νέο ή νέους τραπεζικούς συνεργάτες, δεν θα μπορεί να προσφέρει τις περισσότερες υπηρεσίες στην εφαρμογή της.

Ο διευθύνων σύμβουλος Vijay Shekhar Sharma δήλωσε ότι οι συνεργασίες με τράπεζες «δεν θα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν» και την Παρασκευή προσπάθησε να καθησυχάσει και πάλι τους χρήστες της εφαρμογής.

«Η αγαπημένη σας εφαρμογή λειτουργεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί μετά τις 29 Φεβρουαρίου ως συνήθως», έσπευσε να δηλώσει σε μια ανάρτηση στο X.

«Για κάθε πρόκληση, υπάρχει μια λύση και δεσμευόμαστε ειλικρινά να υπηρετήσουμε το έθνος μας με πλήρη συμμόρφωση», πρόσθεσε ο Sharma.

“Your favourite #Paytm app is working & will keep working beyond 29th Feb, 2024 as well,” tweets our Founder and CEO Vijay Shekhar Sharma. pic.twitter.com/s7SQ2NcJU4

— Paytm For Business (@PaytmBusiness) February 2, 2024