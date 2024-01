Κύπρος: Μεγάλη επιχείρηση της Europol για κύκλωμα εικονικών γάμων και παράτυπους μετανάστες

Με συμβολή της Κυπριακής Αστυνομίας έγιναν 15 συλλήψεις ατόμων σε Κύπρο, Λετονία και Πορτογαλία που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα τέλεσης εικονικών γάμων στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Αστυνομίας τέσσερις από τους συλληφθέντες φέρονται να διοργάνωσαν πέραν των 130 εικονικών γάμων στην Κύπρο, με στόχο τη διευκόλυνση της παράνομης παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών σε χώρες της ΕΕ.

Περαιτέρω η Αστυνομία αναφέρει ότι τα 13 πρόσωπα, που συνελήφθησαν στην Κύπρο οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα κράτησης μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, ενώ για τους άλλους δύο συλληφθέντες, έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για έκδοσή τους στην Κύπρο.

🚨 15 arrested for arranging sham marriages in Cyprus.

🔎 The investigative activities, supported by Europol & @Eurojust, suggest that the criminal network was also involved in human trafficking & money laundering activities.

Press release ⤵️https://t.co/PDWisqxIgy #EMPACT pic.twitter.com/rUnTotTzuC

