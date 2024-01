Η καλημέρα του Ολυμπιακού με Παπανικολάου και Κάνααν (vid)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια άνετη νίκη κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου, αφού παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμών ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τους παίκτες του να τα δίνουν όλα κόντρα στους Γερμανούς. Ο Αϊζάια Κάνααν ήταν απολαυστικός κάνοντας μια μυθική εμφάνιση και διέλυσε ορισμένα από τα ατομικά του ρεκόρ στη Euroleague.

Ο επίσημος λογαριασμός της ΚΑΕ στα social media καλημέρισε τους φίλους της ομάδας με ένα από τα highlight της βραδιάς. Αυτό δεν ήταν άλλο από την… βόλεϊ πάσα του Κώστα Παπανικολάου, που κατέληξε σε ασίστ στον Κάνααν, με τον Αμερικανό «μπομπέρ» να ευστοχεί σε τρίποντο από την γωνία.

«Καλημέρα! Με την αγαπημένη μας φάση από χθες το βράδυ! Σας αρέσει το βόλεϊ; Στον Κώστα Παπανικολάου αρέσει!», ανέφερε χαρακτηριστικά

Kalimera! 🌤️☕️🤗

… with our favourite play from last night!

Do you like volleyball 🏐? @K_pap16 does! 😊

👀🧊 @SiP03 #OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/NRi3soMPDW

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) January 31, 2024