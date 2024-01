Πολιτικές σύγκλισης με την Ευρώπη στην περίθαλψη των ογκολογικών ασθενών

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ διοργανώνει το 8ο Ετήσιο Συνέδριό της με τίτλο «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο – Συνδημιουργώντας το πλαίσιο» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2-4 Φεβρουαρίου 2024 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens στην Αθήνα.

To Συνέδριο εντάσσεται στην Παγκόσμια Εκστρατεία της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου (U.I.C.C), με κεντρικό σύνθημα το #CloseTheCareGap και θα διεξαχθεί με την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Επιστημονικών Εταιρειών.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η έναρξη γόνιμου διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων στην ογκολογική περίθαλψη, ενημερώνοντας για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την ογκολογική κοινότητα και ειδικότερα τους ασθενείς και τους οικείους τους.

Στο φετινό Συνέδριο ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

Στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον καρκίνο,

Τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών,

Τη διασφάλιση της πρόσβασης των ογκολογικών ασθενών στις σύγχρονες καινοτόμες θεραπείες,

Την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προσυμπτωματικών ελέγχων,

Την εστίαση στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια ως προϋπόθεση για την βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης,

Την υποστήριξη στην επιβίωση και την επανένταξη στην εργασία,

Την επίδραση του καρκίνου στην ψυχική υγεία των ασθενών.

Οι ομιλητές

Διεθνούς κύρους ομιλητές θα τιμήσουν με την παρουσία τους το Συνέδριο, με στόχο η ογκολογική φροντίδα και οι πολιτικές για τη διαχείριση του καρκίνου στη χώρα μας, να πλησιάσουν το Ευρωπαϊκό οικοσύστημα της ογκολογικής φροντίδας.

Η Δρ. Francoise Meunier, κεντρική ομιλήτρια του 8ου Συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ θα αναφερθεί στο «Δικαίωμα στη λήθη – Βάζοντας τέλος στις οικονομικές διακρίσεις». H Δρ. Meunier είναι Ιδρύτρια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την εξάλειψη των διακρίσεων για επιζώντες καρκίνου. Από το 2014, πρωτοστατεί για τη θεσμοθέτηση του Δικαιώματος στη Λήθη για τους επιζώντες του καρκίνου, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος τους. Με την εισήγησή της η Δρ. Meunier θα μοιραστεί την εμπειρία της με στόχο να ανοιχθεί ο δρόμος για τη δημιουργία νομικού πλαισίου για το Δικαίωμα στη Λήθη και στην Ελλάδα.

Στον τομέα των πολιτικών υγείας για τον καρκίνο, ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η συμμετοχή του Prof. Ανδρέα Χαραλάμπους, Προέδρου του Ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Καρκίνου (European Cancer Community Foundation) και πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καρκίνου (European Cancer Organization – ECO). Ο καθ. Χαραλάμπους, στην ομιλία του «Το Μανιφέστο της ECO για τις Ευρωεκλογές – Μία πρόκληση για την Ευρώπη» θα παρουσιάσει το Μανιφέστο κατά του καρκίνου που έχει τίτλο «Time to Accelerate: Together Against Cancer», και περιλαμβάνει προτάσεις για το μέλλον της πολιτικής κατά του καρκίνου στην Ε.Ε., ενόψει των Ευρωεκλογών του 2024.

Το Μανιφέστο αποτελεί αποτέλεσμα εισηγήσεων και διαβουλεύσεων με πολλούς οργανισμούς και άτομα που δραστηριοποιούνται πανευρωπαϊκά για τις πολιτικές κατά του καρκίνου, αποτελεί κεντρικό αίτημα της ευρωπαϊκής ογκολογικής κοινότητας και περιλαμβάνει συστάσεις για την επικαιροποίηση και προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου, με στόχο την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μείωση των ανισοτήτων και σύγκλιση των χωρών μελών της ΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς, θα είναι κεντρικός ομιλητής την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου με την ομιλία «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου».

O Πρόεδρος της All.Can International Prof. Matti Aapro θα παρουσιάσει πανευρωπαϊκή μελέτη με τίτλο «Cancer Efficiency Metrics Study», μία πρωτοβουλία πολιτικής έρευνας για την ανάδειξη των παραμέτρων μέτρησης της αποτελεσματικότητας στη φροντίδα του καρκίνου και το όφελος που μπορεί να προκύψει από μία πιλοτική εφαρμογή της στη χώρα μας.

Ο Dr Zoao Breda, Επικεφαλής του γραφείου Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας των ασθενών του Π.Ο.Υ στην Αθήνα και Ειδικός Σύμβουλος του Διευθυντή της Περιφέρειας Ευρώπης, ο οποίος θα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις συστάσεις του Π.Ο.Υ. για την εφαρμογή διαδικασιών για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, θα συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου με την ομιλία «Εφαρμόζοντας μια Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο, ακολουθήστε τον σύνδεσμο. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο Συνέδριο, συμπληρώστε τη φόρμα.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα μεταδοθούν ζωντανά από την ιστοσελίδα και τη σελίδα της ΕΛΛΟΚ στο Facebook.