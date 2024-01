Σοκάρουν οι εικόνες παγκόσμιου σταρ της μουσικής να χτυπά τραγουδιστή – Είναι πρεσβευτής κατά της βίας

Ο παγκόσμιος σταρ της μουσικής Rahat Fateh Ali Khan, ο οποίος είναι πρεσβευτής ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος κατά της βίας που ίδρυσε ο βασιλιάς Κάρολος, απαθανατίστηκε να χαστουκίζει και να χτυπά ένα μέλος του συγκροτήματος.

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται ο Rahat Fateh Ali Khan να επιτίθεται σε τραγουδιστή κατά τη διάρκεια περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ο 49χρονος τραγουδιστής, που έχει οκτώ εκατομμύρια followers στα social media, φαίνεται να χτυπά τον τραγουδιστή με μια παντόφλα και να τον σέρνει από τα μαλλιά κατά τη διάρκεια της βίαιης επίθεσης σε ξενοδοχείο στο Χιούστον του Τέξας πέρυσι.

«Ήταν μαθητής μου και τον χτύπησα. Δεν έχει καμία αντίρρηση» σημείωσε ο Rahat Fateh Ali Khan που παραδέχτηκε την επίθεση.

Το βίντεο που εξασφάλισε η MailOnline θα φέρει σε δύσκολη θέση το ίδρυμα British Asian Trust, το οποίο βοηθά τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και διαχειρίζεται πρωτοβουλίες ψυχικής υγείας σε όλη την Ινδία και το Πακιστάν.

«Που είναι το μπουκάλι μου; Θα σε χτυπήσω. Έχεις δει το μπουκάλι μου;» φαίνεται να φωνάζει ο Rahat Fateh Ali Khan, με τον 32χρονο να φαίνεται φοβισμένος. Σε ένα μεγαλύτερο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να σκύβει καθώς τον χτυπά ο Rahat Fateh Ali Khan με μια παντόφλα.

«Δεν το είχα κύριε, ποιο μπουκάλι;» ακούγεται να του απαντά ο 32χρονος τραγουδιστής, με τον Rahat Fateh Ali Khan να τον χτυπά στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Μέλη της συνοδείας του φαίνονται να στέκονται και να παρακολουθούν, με ένα τρίτο βίντεο να δείχνει τρεις συναδέλφους του συγκροτήματος να προσπαθούν να τον απομακρύνουν καθώς οι δύο άντρες παλεύουν στο πάτωμα.

Ο Rahat Fateh Ali Khan έχει εμφανιστεί σε κατάμεστες αρένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο. Σε μια από τις sold-out συναυλίες του στο Γουέμπλεϊ ανέβηκε στη σκηνή μαζί του και ο δήμαρχος του Λονδίνου Sadiq Khan, ο οποίος τον αποκάλεσε αδερφό.

Έχει συναντήσει τον βασιλιά αρκετές φορές ως πρεσβευτής του British Asian Trust που ιδρύθηκε το 2007 από τον βασιλιά Κάρολο για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την οικοδόμηση κοινοτικών σχέσεων.

Τα φωνητικά του Rahat Fateh Ali Khan χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία Apocalypto του Μελ Γκίμπσον το 2007 και συνέβαλε στο soundtrack της ταινίας Dead Man Walking του 1995.

Έκανε το ντεμπούτο το στο Χόλιγουντ στην ταινία What’s Love Got To Do With It με πρωταγωνίστρια τη Lily James. Την ταινία σκηνοθέτησε η φίλη του Jemima Khan, πρώην σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν Imran Khan.