Ο Λιονέλ Μέσι «βάφτισε» το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο (pics+vid)

Η μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι έχει εκτοξεύσει τις μετοχές της ομάδας του Μπέκαμ, που έχει σχεδόν διπλασιάσει την αξία της στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο από τη στιγμή που μετακόμισε μόνιμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Αργεντινός. Πριν τη μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, η αξία του αμερικάνικου κλαμπ ήταν 458 εκατ. λίρες, ενώ πλέον αγγίζει τα 800 εκατ. λίρες. Σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε μόλις λίγους μήνες, χάρη στη σπουδαία προσθήκη του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Το σύνολο του Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, όσον αφορά το MLS, πίσω από την Λος Αντζελες FC (900 εκατ. λίρες) και Ατλάντα United (830 εκατ. λίρες), ενώ η πρώην ομάδα του Βρετανού, Λος Άντζελες Γκάλαξι, είναι στην τέταρτη θέση με 790 εκατ. λίρες. Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι η Ίντερ Μαϊάμι πουλάει τις περισσότερες εμφανίσεις στις ΗΠΑ, όσον αφορά στις ποδοσφαιρικές φανέλες, αφήνοντας πίσω της ομάδες όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους, Αρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Η παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην αμερικάνικη ομάδα αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι γεμίζουν όλα τα γήπεδα που αγωνίζεται η Ίντερ Μαϊάμι, αλλά και για τις εταιρίες που θέλουν να διαφημιστούν στο γήπεδο και στη φανέλα του κλαμπ. Μία από τις εταιρίες που έχει συνάψει ισχυρή χορηγική συμφωνία με την Ίντερ Μαϊάμι και μάλιστα το σήμα της θα είναι σε κεντρική θέση πάνω στην εκτός έδρας φανέλα της αμερικάνικης ομάδας τη νέα αγωνιστική σεζόν, είναι η Royal Caribbean International, η οποία προσφέρει σύγχρονες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κρουαζιέρας. Η συγκεκριμένη εταιρία μάλιστα πριν από λίγες παρουσίασε το νέο της υπερσύγχρονο κρουαζιερόπλοιο με όνομα «Icon of the Seas», το οποίο κοστολογείται 1.5 δισεκατομμύρια λίρες και μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε 7.600 επιβάτες.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έσπασε ένα μπουκάλι σαμπάνιας επάνω στο κύτος του πλοίου. Ένα έθιμο για καλή τύχη, με τον Λατινοαμερικάνο να δηλώνει: «Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Είναι μεγάλη χαρά, καθώς το συγκεκριμένο πλοίο σημαίνει πολλά για την πόλη του Μαϊάμι. Ο θεός να το ευλογεί. Το όνομά του θα είναι Icon of the Seas».

