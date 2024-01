Ο Πικέ απάτησε τη Σακίρα και με μία από τις καλύτερες φίλες της (pics)

Τον Ιούνιο του 2022 Πικέ και Σακίρα χώρισαν μετά από 11 χρόνια κοινής πορείας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής φέρεται να μην ήταν και τόσο πιστός στην τραγουδίστρια, με τις φήμες για τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους να δίνουν και να παίρνουν.

Ωστόσο, αν και ως «πέτρα του σκανδάλου» παρουσιάζεται η Κλάρα Κία Μάρτι, στο φως της δημοσιότητας ήρθε και ένα νέο πρόσωπο, για να ρίξει και πάλι «λάδι στη φωτιά».

Ο λόγος για την Άννα Κάισερ, η οποία μάλιστα προπονούσε τη Σακίρα. Για όσους δεν τη γνωρίζουν, η Άννα Κάισερ είναι Αμερικανίδα επαγγελματίας γυμνάστρια, χορογράφος και επιχειρηματίας. Εργάζεται ως personal trainer για την Κέλι Ρίπα, τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, την Αλίσια Κιζ και φυσικά τη Σακίρα.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Αργεντινό παρουσιαστή του «Socialite», Χαβιέρ Σεριάνι,η εξωσυζυγική σχέση του Πικέ αυτή τη φορά έχει να κάνει με την Αμερικανίδα ειδική σε θέματα γυμναστικής που έχει σχεδόν 300.000 followers στο Instagram και πάρα πολλές δημοσιεύσεις και βιντεάκια που έχουν να κάνουν με τη γυμναστική και το σώμα.

.@TheAnnaKaiser looks cute with the new halftime hoodie commemorating my Super Bowl performance! pic.twitter.com/7jy5O8Hc9S

— Shakira (@shakira) January 24, 2020