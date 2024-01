Οι γυναίκες του Ισραήλ πήραν τα όπλα τους – Πολεμούν στην πρώτη γραμμή στη Γάζα

Όταν η λοχαγός Αμίτ Μπούσι μπορέσει να ξεκλέψει λίγο χρόνο για να κοιμηθεί, το κάνει φορώντας τις μπότες της σε μια πρόχειρη στρατιωτική κατασκήνωση σε έναν αυτοσχέδιο στρατιωτικό σταθμό του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα.

Από εκεί η 23χρονη Ισραηλινή ηγείται μιας ομάδας 83 στρατιωτών, οι μισοί εκ των οποίων είναι άνδρες. Η μονάδα της είναι μία από τις πολλές μεικτές μονάδες που πολεμούν στη Γάζα και είναι η πρώτη φορά που γυναίκες πολεμούν στην πρώτη γραμμή από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών κρατών του, το 1948, γράφουν οι New York Times.

Η λοχαγός Μπούσι είναι υπεύθυνη όχι μόνο για τη ζωή των υφισταμένων της στρατιωτών, αλλά και για τους τραυματισμένους στρατιώτες που πρέπει να φέρουν πίσω από τα πεδία των μαχών. Ανάμεσα τους βρίσκονται Εβραίοι, Δρούζοι και Βεδουίνοι μουσουλμάνοι, αλλά και ειδικοί μηχανικοί και στρατιώτες που μπαίνουν σε παγιδευμένα κτίρια του πυκνού αστικού ιστού για να σώσουν απαχθέντες.

«Τα παλιά στερεότυπα έχουν πλέον σπάσει», λέει στην αμερικανική εφημερίδα η Μπούσι, αναφερόμενη στις δεκαετίες που οι γυναίκες του Ισραήλ έκαναν κανονικά τη στρατιωτική τους θητεία, αλλά δεν τους επιτρεπόταν να πάρουν μέρος σε μάχες. Αυτό άλλαξε μετά την άγρια εισβολή της Χαμάς στη Γάζα, που ακολούθησε η απόφαση του πολέμου από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από τη στιγμή που οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ μπήκαν στο παιχνίδι οι γυναίκες είναι εκεί και πολεμούν.

