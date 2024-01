Υεμένη: 5 νεκροί και 6 τραυματίες από τα πλήγματα ΗΠΑ – Βρετανίας κατά των Χούθι – Δείτε βίντεο

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από την επίθεση ΗΠΑ και Βρετανίας στην Υεμένη, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι.

«Ο αμερικανοβρετανικός εχθρός…εξαπέλυσε 73 επιδρομές, στοχοθετώντας την πρωτεύουσα Σαναά και τις επαρχίες Χοντέιντα, Ταΐζ, Χατζάχ και Σααντά. Οι επιδρομές αυτές προκάλεσαν τον θάνατο πέντε μαρτύρων και τον τραυματισμό έξι άλλων μελών των ενόπλων δυνάμεών μας», δήλωσε ο Γιαχία Σαρέα στην πλατφόρμα Χ, δηλώνοντας ότι αυτή η «επιθετικότητα…δεν θα μείνει αναπάντητη».

Κλιμακώνοντας επικίνδυνα την ένταση στην περιοχή οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Χούθι στην Υεμένη ως απάντηση στις επιθέσεις των ανταρτών σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η «αμερικανική επίθεση με βρετανική συμμετοχή» εξαπολύθηκε από αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και υποβρύχιο. Τα πλήγματα που σημειώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ήταν η μεγαλύτερη επίθεση των ΗΠΑ κατά των Χούθι εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Οι αεροπορικές επιδρομές έγιναν ώρες αφότου ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ολοκλήρωσε το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή που είχε ως στόχο εν μέρει να λάβει υποστήριξη για πιο επιθετική δράση εναντίον των Χούθι, καθώς επέμεινε ότι «θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες» εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου καταγράφει τη στιγμή που ένα βρετανικό Typhoon χτυπά μια εγκατάσταση των Χούθι.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένα κτίριο στο στόχαστρο του μαχητικού αεροσκάφους, ενώ στη συνέχεια σημειώνεται μια μεγάλη έκρηξη.

British and US forces have launched an attack on Houthi targets in Yemen after the Iranian-backed group defied a warning to stop targeting ships in the Red Sea.

The MOD has confirmed that the RAF was involved in strikes at two locations in Yemen.https://t.co/ufevSpc5uO pic.twitter.com/K6glFro3Kh

— Sky News (@SkyNews) January 12, 2024