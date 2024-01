Επικίνδυνη κλιμάκωση μετά τα πλήγματα ΗΠΑ – Βρετανίας στην Υεμένη – Χτύπησαν πάνω από 60 θέσεις των Χούθι

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Χούθι στην Υεμένη ως απάντηση στις επιθέσεις των ανταρτών σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η «αμερικανική επίθεση με βρετανική συμμετοχή» εξαπολύθηκε από αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και υποβρύχιο. Επληξε την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα, και άλλες πόλεις που ελέγχουν οι Χούθι. Συνολικά έπληξαν πάνω από 60 στόχους σε περισσότερες από 16 τοποθεσίες. Στο στόχαστρο μπήκαν αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα.

«Τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη είχαν στόχο υποδομές όπως ραντάρ και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να εξαπολύονται drones και πύραυλοι, προκειμένου να μειωθούν οι δυνατότητές τους να πλήττουν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν. Ο Όστιν διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ, αν κρίνουν πως είναι «αναγκαίο», θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Τα πλήγματα που σημειώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ήταν η μεγαλύτερη επίθεση των ΗΠΑ κατά των Χούθι εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Το 2016, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τρεις πυραυλικές εγκαταστάσεις των Χούθι με πυραύλους κρουζ Tomahawk.

Οι αεροπορικές επιδρομές έγιναν ώρες αφότου ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ολοκλήρωσε το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή που είχε ως στόχο εν μέρει να λάβει υποστήριξη για πιο επιθετική δράση εναντίον των Χούθι, καθώς επέμεινε ότι «θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες» εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν.

