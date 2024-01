Ιράν: Συνεχίζεται το θρίλερ με τη κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ – Καμία επικοινωνία με τον Έλληνα δόκιμο

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του πληρώματος του St. Nikolas (πρώην Suez Rajan). To ελληνόκτητο τάνκερ, σημαίας νησιών Μάρσαλ, κατελήφθη νωρίς το πρωί της Πέμπτης (11/1) από τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Το δεξαμενόπλοιο, που είχε ναυλώσει η τουρκική εταιρεία Tupras, είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στο λιμάνι της Βασόρας στο Ιράκ φορτίο περίπου 145.000 τόνων αργού πετρελαίου και είχε προορισμό το Αλιάγα της Τουρκίας, μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Από τη διαχειρίστρια εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το πλοίο, η οποία χάθηκε στις 6:30 χθες το πρωί. Το σκάφος είναι επανδρωμένο με συνολικά 19 μέλη πλήρωμα, 18 υπηκόοι Φιλιππίνων και ένας Έλληνας, ο οποίος είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά το περιστατικό και βρίσκεται σε επικοινωνία με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, προκειμένου να μπορέσει να επικοινωνήσει αρχικά με τον 20χρονο ναυτικό και στη συνέχεια να τον μεταφέρει με ασφάλεια πίσω στην Ελλάδα.

Την κατάσταση παρακολουθούν επίσης οι Βρετανοί, αλλά και οι Αμερικάνοι, με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, να καταδικάζει ως «πρωτοφανή», την κατάσχεση του πλοίου από τους Ιρανούς.

«Η ιρανική κυβέρνηση θα πρέπει να απελευθερώσει αμέσως το πλοίο και το πλήρωμά του. Αυτή η παράνομη κατάσχεση ενός εμπορικού πλοίου είναι απλώς η πιο πρόσφατη συμπεριφορά του Ιράν –ή που επέτρεψε το Ιράν– με στόχο τη διακοπή του διεθνούς εμπορίου. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους οι ενέργειες απλώς θα προσθέσουν αβεβαιότητα για την εμπορική ναυτιλία και για τις περιφερειακές και παγκόσμιες οικονομίες. Προκλητικές ενέργειες όπως αυτή που προέρχονται από το Ιράν αποτελούν απειλή για την παγκόσμια οικονομία και πρέπει να σταματήσουν», τόνισε ο Τζον Κίρμπι.

Σημειώνεται ότι η εντύπωση που υπήρχε αρχικώς ήταν ότι το St. Nikolas είχε δεχτεί πειρατική επίθεση. Όμως το μεσημέρι της Πέμπτης τα ιρανικά πρακτορεία IRNA και TASNIM ανακοίνωσαν ότι το Πολεμικό Ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είχε καταλάβει το δεξαμενόπλοιο ύστερα από δικαστική απόφαση. Μάλιστα, τα ιρανικά μέσα χαρακτηρίζουν το πλοίο αμερικανικό τάνκερ, χωρίς να είσαι σαφές το γιατί.

«Το Ναυτικό του Στρατού του Ιράν ανακοίνωσε την σύλληψη αμερικανικού τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν κατόπιν δικαστικής εντολής», μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ανακοίνωση του ιρανικού στρατού.

Σύμφωνα με την βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Ambrey, στο τάνκερ ανέβηκαν με ρεσάλτο ένοπλοι, με μαύρες στολές και μάσκες στρατιωτικού τύπου, καθώς αυτό έπλεε ανοικτά της πόλης Σοχάρ. Αφού ακινητοποίησαν το πλήρωμα, έκλεισαν το σύστημα εντοπισμού AIS και κατεύθυναν το δεξαμενόπλοιο προς το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ-ε-Τζασκ. Έκτοτε η τύχη του αγνοείται.

The tanker which the Iranians have boarded today in the Gulf of Oman is the ST NIKOLAS (9524475); carrying Iraqi oil. Formerly known as the SUEZ RAJAN; she was seized by the US government for having transported a million barrels of Iranian oil in connection to a US company. pic.twitter.com/0eMLbtIjwO

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 11, 2024