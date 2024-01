Mercedes EQG: Πληθωρική εμφάνιση στο CES

Πιστή στην υπόσχεσή της, η γερμανική φίρμα προσέφερε από την έκθεση του CES στο Las Vegas, ένα νέο «update» από την ηλεκτρική παραλλαγή του εμβληματικού off-roader της, EQG.

Aν και η Mercedes δεν έχει ακόμα ανακοινώσει επισήμως την χρονική στιγμή της πρεμιέρας της EQG, δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι αυτή βρίσκεται πολύ κοντά με δεδομένη την κάτι παραπάνω πληθωρική εμφάνιση του ηλεκτρικού off-roader στο Las Vegas και της διαφήμισης των δυνατοτήτων του.

Αναλυτικότερα, εκτός από την εθιμοτυπική παρουσία ενός καμουφλαρισμένου πρωτότυπου στην τεχνολογική έκθεση του CES, η γερμανική φρόντισε να φέρει μαζί της στο Las Vegas ουκ ολίγα πρωτότυπα τα οποία επιδόθηκαν σε μια επίδειξη… δεξιοτεχνίας στο διάσημο Las Vegas Strip, ένα τμήμα του οποίου η Mercedes έκλεισε προκειμένου να δείξει για μια ακόμα φορά μια ιδιαιτερότητα της ηλεκτρικής G-Class.

The G-Turn* in Vegas? The iconic #GClass is going all-electric & ready to set new benchmarks. #CES2024

*G-Turn must not be used on public roads. This stunt was performed by professional drivers on a closed road with support from local police & special preparation of the road.

