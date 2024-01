Ασταμάτητη η Χιρόνα: Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο (pics)

Με σπασμένα τα φρένα συνεχίζει η Χιρόνα, με την ομάδα του Μίτσελ να αποδεικνύεται σκληρό καρύδι και να παραμένει γερά στο κόλπο της διεκδίκησης του πρωταθλήματος.

Τελευταίο της «θύμα» η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η μεγάλη έκπληξη της φετινής La Liga με ένα γκολ – buzzer beater του Μαρτίν (90+1’) επικράτησε των Ροχιμπλάνκος με 4-3 στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τη Ρεάλ.

Μετά από 19 αναμετρήσεις η Χιρόνα έχει 48 βαθμούς, με 15 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα με το εντυπωσιακό δημιούργημα του Μίτσελ να φιγουράρει στην πρώτη θέση της La Liga, αποδεικνύοντας ότι είναι ικανή να βάλει δύσκολα στη Ρεάλ Μαδρίτης του Αντσελότι.

Οι 48 βαθμοί που μάζεψε η Χιρόνα στον πρώτο γύρο της La Liga αποτελούν μάλιστα ρεκόρ στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος για τον 21ο αιώνα, όσον αφορά ομάδα εκτός των λεγόμενων μεγάλων: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μέχρι τώρα το καλύτερο ρεκόρ είχαν οι Ρεάλ Σοσιεδάδ (σεζόν 2002/2003) και Βαλένθια (σεζόν 2003/2004) με 43 πόντους, ενώ ακολουθούσε η Σεβίλλη με 42 τη σεζόν 2016/2017.

48 – Teams with most points in a @LaLigaEN first round in the 21st Century (excluding Atlético de Madrid, Barcelona and Real Madrid): 48 – GIRONA 23/24 (W15 D3 L1)

43 – Real Sociedad 02/03 (W12 D7 L0)

43 – Valencia 03/04 (W13 D4 L2)

42 – Sevilla 16/17 (W13 D3 L3) Steamroller. pic.twitter.com/tbS6wijZXi — OptaJose (@OptaJose) January 4, 2024

Παράλληλα, με τα τέσσερα γκολ που πέτυχε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης έκλεισε τον πρώτο γύρο με 47 τέρματα στο πρωτάθλημα. Μια επίδοση που επίσης αποτελεί ρεκόρ για σύλλογο εκτός των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο. Μάλιστα, είναι η καλύτερη μετά τα 52 γκολ που είχε βάλει η Ρεάλ Σαραγόσα τη σεζόν 1961/1962.

47 – @GironaFC_Engl 🔴⚪️ have scored 47 goals in 19 @LaLigaEn 2023/24 games, the highest scoring record by a team other than Real Madrid, Atlético de Madrid or Barcelona at this stage of the season in the competition since Real Zaragoza in 1961/62 (52). Illusion. pic.twitter.com/9N0zG2eXne — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2024

Τα 21 από τα 47 γκολ τα έχει βάλει στο πρώτο ημίχρονο, με την Χιρόνα να φιγουράρει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας για τα κορυφαία πέντε πρωταθλήματα της Ευρώπης, μαζί με την Μπάγερν Μονάχου και τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Από 20 έχουν οι Σίτι και Παρί.

21 – Goals scored by teams in Europe’s top five leagues in the first half of their matches this season: 21 – @GironaFC_Engl 🔴⚪️

21 – Bayer Leverkusen

21 – Bayern Munich

20 – Man. City

20 – Paris Saint-Germain Update. https://t.co/lITVATqE6K — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2024

Ο δρόμος μέχρι το ντέρμπι

Η Χιρόνα είναι πραγματικά ασταμάτητη, δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία των αναμετρήσεων και πετυχαίνοντας σπουδαίες νίκες όπως αυτή απέναντι στην Ατλέτικο. Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Αλμερία (15:00), ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθεί τη Σεβίλλη (21/1, 22:00), θα φιλοξενηθεί από την Θέλτα (28/1, 18:30) και θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Ρεάλ Σοσιεδάδ (4/2, 18:30) πριν το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (11/2, 18:30). Απομένει να φανεί εάν μπορεί να φτάσει «αλώβητη» μέχρι το παιχνίδι στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».