Σοκ στην Παρί: Νοκ-άουτ για αρκετό καιρό ο Σκρίνιαρ

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε χθες βράδυ (3/1) με 2-0 της Τουλούζ στον τελικό του γαλλικού Σούπερ Καπ, με τους Παριζιάνους να κατακτούν την πρώτη κούπα για το 2024.

Ο Σλοβάκος αμυντικός, μετά από σύγκρουση που είχε με αντίπαλό του, ένιωσε ενοχλήσεις στον αστράγαλο και αντικαταστάθηκε στο 71ο λεπτό. Το ιατρικό επιτελείο των Παριζιάνων αμέσως προχώρησε σε εξετάσεις, στις οποίες δεν διαπιστώθηκε κάταγμα όπως αρχικά εκτιμήθηκε.

«Θα πρέπει να μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες. Ωστόσο, πρέπει να κάνει νέες εξετάσεις τις επόμενες ώρες για να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η διάρκεια της απουσίας του, ενώ δεν αποκλείεται να προγραμματιστεί χειρουργική επέμβαση», τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα.

Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Σκρίνιαρ, από τα παιχνίδια της Παρί κόντρα στην Ρεάλ Σοσιεδάδ για την φάση των «16» του Champions League τον Φεβρουάριο, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Μίλαν Σκρίνιαρ, ήρθε στην γαλλική πρωτεύουσα από την Ίντερ το προηγούμενο καλοκαίρι, και μέχρι τώρα στην σεζόν έχει πραγματοποιήσει 23 συμμετοχές, ενώ έχει σκοράρει και μία φορά.

🚨🚨

Milan #Skriniar faces an extended absence, potentially sidelining him for the entire season ❗️

🔹 The defender sustained an injury against Toulouse, visibly impacting the ankle area.

🔹 The consideration of surgery looms for Skriniar. Wishing him a swift recovery! ⚽ #PSG pic.twitter.com/tqnwjaP99t

— Transfer Addicts (@TransferAddicts) January 4, 2024