Μπενφίκα: «Έκλεισε» ταλεντάκι από την Σάντος (pic,vid)

Η Μπενφίκα ήρθε σε συμφωνία με την βραζιλιάνικη Σάντος, για την απόκτηση του 20χρονου επιθετικού της, Μάρκος Λεονάρντο με το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ.

Έτσι, ο Λεονάρντο θα κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του το υπερατλαντικό ταξίδι, για να γίνει κάτοικος Λισαβόνας, για λογαριασμό της Μπενφίκα.

Ο νεαρός επιθετικός, παρά το νεαρό της ηλικίας του μετρά ήδη 168 εμφανίσεις και 54 γκολ, ενώ παράλληλα είναι και διεθνής με την U20 της Βραζιλίας, όπου μετρά 15 γκολ σε 13 συμμετοχές.

🚨🔴🇧🇷 Marcos Leonardo to Benfica, here we go! Agreement in place with Santos for Brazilian striker after initial bid on Tuesday.

Understand fee will be €18m fixed, there will be no add-ons.

Marcos Leonardo has already accepted.

Documents to be checked then signed. 🦅 pic.twitter.com/9cfuGIougw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024