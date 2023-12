Η ιστορική βιβλιοθήκη «Portico» του 1806 βρίσκεται πάνω από μια παμπ στο Μάντσεστερ

Για να βρει κανείς τη βιβλιοθήκη Portico πρέπει να γνωρίζει πού πηγαίνει. Η κεντρική είσοδος δεν είναι η κύρια του κτιρίου και οι επισκέπτες πρέπει να ανέβουν πολλές σκάλες, αλλά μόλις φτάσουν εκεί, το θέαμα που αντικρίζουν είναι εξαιρετικό: είναι ένα βήμα πίσω στην ιστορία, γεμάτο βιβλία, όπου σχεδόν μπορείς να ακούσεις τον απόηχο των ριζοσπαστών του Μάντσεστερ του 19ου αιώνα που συζητούσαν για τους νόμους περί σιτηρών.

Το «κρυμμένο στολίδι» πρόκειται σύντομα να αλλάξει ολοκληρωτικά.

«Μισούμε την πλαϊνή είσοδο, μισούμε το κουδούνι, μισούμε τις σκάλες, θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά», δήλωσε ο βιβλιοθηκάριος Thom Keep.

Η βιβλιοθήκη Portico εξασφάλισε 453.964 λίρες Αγγλίας από την εθνική λοταρία για την εκπόνηση ενός σχεδίου 7 εκατομμυρίων λιρών που θα μεταμορφώσει τη βιβλιοθήκη.

We’re so pleased to share that the Portico Library has been awarded a #NationalLottery @heritagefunduk grant to develop plans to:

transform the unique historic library into an accessible & sustainable space for arts, books, food, learning +more for all. A lift is on the horizon! pic.twitter.com/7Ewl9vf3Gh

— The Portico Library (@ThePortico) November 29, 2023