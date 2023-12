Οι 10 καλύτερες σειρές που θα αφήσουν το σημάδι τους στο 2024

Το 2024 είναι προ των πυλών και μαζί 10 από τις σειρές που κατάφεραν και πέρασαν από τον σκόπελο της απεργίας των ηθοποιών και των σεναριογράφων, που ζητούσαν πιο δίκαιες αμοιβές από τα στούντιο και τις πλατφόρμες streaming.

Καθότι όμως η απεργία κράτησε πολύ, κάποιες από τις σειρές θα καθυστερήσουν ενώ άλλες θα είναι συντομότερα κοντά σας.

Απολαύστε δύο σειρές που περιμένουμε την συνέχεια τους και 8 ολοκαινούριες σειρές!

Στις σειρές περιλαμβάνονται ολοκαίνουριες σειρές, γνωστά franchise σε περιπέτειες της μιας σεζόν και αγαπημένες σειρές που περιμένουμε τους νέους κύκλους.

The Regime

Το 2024, το HBO πρόκειται να κυκλοφορήσει μια νέα μίνι σειρά με τίτλο The Regime (Το Καθεστώς). Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Kate Winslet, Martha Plimpton, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts και Hugh Grant. Αν και δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το The Regime, το HBO αποκάλυψε ότι η νέα σειρά θα εξερευνήσει ένα χρόνο μέσα στους τοίχους ενός παλατιού που κατέχει ένα καταρρέον αυταρχικό καθεστώς. Από τώρα, υπάρχει διαθέσιμο ένα teaser trailer για να παρακολουθήσετε τη σειρά. Το The Regime πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου 2024.

Το HBO εγγυάται το καλό αποτέλεσμα και η Kate Winslet με τον ρόλο της στην Τριλογία της Απόκλισης είναι βέβαιο πως μπορεί να παίξει την απόλυτη και αυταρχική καγκελάριο.

Feud: Capote vs The Swans

Μετά από επτά χρόνια, έφτασε το δεύτερο μέρος του «Feud», αυτή τη φορά βασισμένο στο βιβλίο του Laurence Leamer «Οι γυναίκες του Καπότε: Μια αληθινή ιστορία αγάπης, προδοσίας και ενός κύκνειου άσματος». Η ανθολογία του Ryan Murphy αφηγείται την ιστορία του Truman Capote (Tom Hollander) και των εκλεκτών γυναικών της Νέας Υόρκης, τις οποίες ο ίδιος αποκαλούσε «κύκνους», που τον περιβάλλουν. Αφού γίνεται στήριγμα στη ζωή τους, προδίδει την εμπιστοσύνη τους και αποκαλύπτει τα πιο σκοτεινά μυστικά τους στο βιβλίο «Answered Prayers», το οποίο έφερε τον εξοβελισμό του Καπότε από την υψηλή κοινωνία.

Των καστ των Tom Hollander, Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore, Molly Ringwald, Treat Williams, Joe Mantello, Russell Tovey είναι βέβαιο πως θα μας κάνει να το παρακολουθήσουμε.

Griselda

Στις αρχές του 2024, το Netflix θα κυκλοφορήσει μια βιογραφική αστυνομική μίνι σειρά με τίτλο Griselda. Με πρωταγωνίστρια τη Sofia Vergara, η σειρά παρακολουθεί τη ζωή της πραγματικής διακινήτριας κοκαΐνης, Griselda Blanco.

Τη σειρά σκηνοθετεί ο Κολομβιανός σκηνοθέτης, Andrés Baiz και θα υπάρχουν έξι επεισόδια στη σειρά. Προς το παρόν, υπάρχει ένα επίσημο τρέιλερ για το Griselda διαθέσιμο για να το παρακολουθήσετε. Η Griselda θα κυκλοφορήσει στις 25 Ιανουαρίου 2024 στο Netflix.

Η λαμπερή Sofia Vergara τσαλακώνεται σε μια σειρά με ναρκωτικά και βία. Βλέποντας την επιτυχία του συγκεκριμένου είδους τα τελευταία 4 χρόνια με τη σφραγίδα του Netflix, υπάρχουν όλες οι προοπτικές για ένα από τα χιτ της χρονιάς.

The Sympathiser

Μια άλλη μίνι σειρά που θα προβληθεί από το HBO το νέο έτος είναι το The Sympathizer.Η σειρά αυτή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Viet Thanh Nguyen.Ακολουθεί έναν λοχαγό του βορειοβιετναμέζικου στρατού ο οποίος διεισδύει στους Νοτιοβιετναμέζους ως κατάσκοπος.Μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, δραπετεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνεχίζει να κατασκοπεύει, αν και είναι διχασμένος ανάμεσα στην πίστη του και την πραγματικότητα μιας νέας ζωής στο εξωτερικό.Το καστ της σειράς περιλαμβάνει τους Hoa Xuande, Sandra Oh και Robert Downey Jr. Προς το παρόν δεν υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας για το The Sympathizer.

To είδος των κατασκοπευτικών σειρών απογειώθηκε με τα The Americans, Slow Horses και πτυχές του The Diplomat (Πάλι με την Keri Russell του The Americans). Το ΗΒΟ και η παρουσία του Robert Downey Jr είναι ικανά να παράγουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα με δυνατό σενάριο.

True Detective: Night Country

Μετά από πέντε χρόνια, το True Detective κυκλοφορεί επιτέλους με το True Detective: Night Country. Η τέταρτη σεζόν ακολουθεί την Jodie Foster και την Kali Reis ως ντετέκτιβ Liz Danvers και Evangeline Navarro καθώς ερευνούν την εξαφάνιση έξι ανδρών από έναν ερευνητικό σταθμό στην Αλάσκα. Για πρώτη φορά, αυτή η σεζόν του True Detective δεν θα είναι γραμμένη από τον Nic Pizzolatto. To True Detective: Night Country θα κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 14 Ιανουαρίου 2024.

Απώλεια η μη συνεργασία με τον σεναριογράφο Nic Pizzolatto, όμως η εμπιστοσύνη στην παραγωγή και η Jodie Foster, δεν αφήνουν περιθώρια για οτιδήποτε λιγότερο από πολύ καλό αποτέλεσμα.

Fallout

Μια πολυαναμενόμενη τηλεοπτική προσαρμογή που έρχεται το 2024 είναι το Fallout. Το Fallout ξεκίνησε ως μετα-αποκαλυπτικό βιντεοπαιχνίδι και τώρα μεταφέρεται στην τηλεόραση από το Amazon Prime Video. Η σειρά ακολουθεί μια εναλλακτική ιστορία στην οποία οι πυρηνικές δυνάμεις αυξήθηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και η κοινωνία κατέβηκε σε καταφύγια από την ραδιενέργεια που ονομάζονται Vaults. Δύο αιώνες αργότερα, μια νεαρή γυναίκα εγκαταλείπει τα Vaults και ξεκινά μια περιπέτεια στο αποδεκατισμένο Λος Άντζελες. Το Fallout περιλαμβάνει αστέρες όπως η Ella Purnell, ο Walton Goggins και ο Kyle MacLachlan. Θα προβληθεί στο Prime Video στις 12 Απριλίου 2024.

Oι gamers θα προσφέρουν ένα πολύ συμπαγές κοινό, ενώ συνήθως οι εταιρείες στις μεταφορές από βιντεοπαιχνίδια δεν ρισκάρουν με προχειρότητες ή χαμηλά μπάτζετ και δεν δίνουν τα δικαιώματα αν δεν τηρούνται υψηλά στάνταρντς.

House of the Dragon σεζόν 2

Η σειρα που εκατομμύρια φαν περιμένουν να βγει το 2024 είναι το House of the Dragon season 2. Το House of the Dragon είναι μια prequel spinoff σειρά του Game of Thrones του George R. R. Martin. Παρακολουθεί την πτώση του Οίκου Targaryen, 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones. Πρωταγωνιστεί η Emma D’Arcy ως βασίλισσα Rhaenyra Targaryen. Μετά την πρεμιέρα της πρώτης σεζόν το 2022, το House of the Dragon έλαβε διθυραμβικές κριτικές και τώρα, με τη δεύτερη σεζόν να είναι καθ’ οδόν, οι θαυμαστές του Game of Thrones είναι βέβαιο ότι θα συσπειρωθούν το 2024. Μέχρι στιγμής, η 2η σεζόν του House of the Dragon αναμένεται να κυκλοφορήσει στα μέσα του 2024 μέσω του HBO.

Εξαιρετικά εφέ χωρίς η σειρά να στηρίζεται σε αυτά, το σενάριο είναι εξαιρετικό, οι ερμηνείες εκπληκτικές. Αν κάποιος δεν έχει δει τον πρώτο κύκλο, είναι η καλύτερη ευκαιρία του.

Τhe Penguin

Ένα άλλο μεγάλο franchise που παρουσιάζει μια νέα τηλεοπτική σειρά το 2024 είναι η DC με τη νέα της σειρά, The Penguin. Δημιουργημένο από το HBO, το The Penguin βλέπει τον Colin Farrell να επαναλαμβάνει το ρόλο του ως ο Πιγκουίνος, από τους κορυφαίους κακούς στον σύμπαν του Batman. Η σειρά θα ακολουθήσει τον χαρακτήρα μία εβδομάδα μετά τα γεγονότα του «The Batman» του 2022, καθώς ανεβαίνει στην εξουσία στο εγκληματικό υπόγειο του Γκόθαμ. Στο The Penguin θα πρωταγωνιστούν επίσης οι Cristin Milioti, Clancy Brown και Michael Zegen. Το The Penguin θα προβάλλεται στο Max στα τέλη του 2024.

Από τις ταινίες έως τον Τζόκερ και την σειρά Gotham, η DC δεν υποβαθμίζει τα προϊόντα της και κρατάει κάποια υψηλά στάνταρς που αναμένεται να τα δούμε και εδώ.

Masters of the Air

Μια από τις πιο αναμενόμενες σειρές του 2024 είναι το Masters of the Air. Αυτό το πολεμικό δράμα αφηγείται την ιστορία της 100ης ομάδας βομβαρδιστικών της Αεροπορίας Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία απέκτησε το παρατσούκλι «Bloody Hundredth», αφού αντιμετώπισε σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η σειρά διαθέτει ένα δυνατό καστ με ηθοποιούς όπως οι Austin Butler, Barry Keoghan, Callum Turner, Ncuti Gatwa, Raff Law και Freddy Carter.

Lord of the Rings: The rings of power

Κάποιυ μέσα στο 2024 θα έρθει και ο δεύτερος κύκλος του Άρχοντα των δαχτιλιδιών. Ο πρώτος παρότι ενόχλησε κάποιους φανατικούς θαυμαστές του Τόλκιν, πήρε πολύ καλές κριτικές. Ο γνωστός κόσμος με μάγους, ξωτικά, ανθρώπους, αλλά και επικές μάχες με τα ορκς και τον Σάουρον, αναμένεται να σας μεταφέρουν σε έναν ονειρικό κόσμο. Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία πρεμιέρας, οπότε οι θεατές μπορούν να δουν τα παραπάνω και να κάνουν υπομονή για περισσότερα μυστικά του σύμπαντος του Τόλκιν.

Αναμένονται περισσότερες από 50 σειρές και ριάλιτυ στις μεγάλες πλατφόρμες αυτή την χρονιά, αλλά αυτές οι 10 έχουν έναν πολύ καλό συνδυασμό αξίας και σύντομης προβολής.