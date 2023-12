Συρία: Αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ σε στόχους στα περίχωρα της Δαμασκού

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές το βράδυ χθες Πέμπτης στα περίχωρα της Δαμασκού, ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Συρίας επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από syriahr.com).

«Γύρω στις 23:05 (τοπική ώρα, 22:05 ώρα Ελλάδος), ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές από το κατεχόμενο συριακό Γκολάν, στοχεύοντας τοποθεσίες στα νότια περίχωρα» της πρωτεύουσας, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Συρίας, στην οποία δεν γίνεται λόγος για θύματα.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαιτίζει εχθρικούς στόχους στην περιοχή της Δαμασκού», μετέδωσε νωρίτερα το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Αναφορά σε «ισραηλινή επίθεση στα περίχωρα της πρωτεύουσας Δαμασκού» έκανε επίσης η κρατική τηλεόραση.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Aσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στόχοι των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών ήταν μια θέση της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή Σουέιντα (νότια) και τα περίχωρα του διεθνούς αεροδρομίου της Δαμασκού.

