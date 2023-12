ΗΠΑ: Εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του για έξι ημέρες – Επέζησε πίνοντας νερό βροχής

Ένας 27χρονος άνδρας επέζησε επί έξι ημέρες μόνο με το νερό της βροχής, ενώ ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο τρακαρισμένο όχημά του κάτω από μια γέφυρα αυτοκινητόδρομου στη βορειοδυτική Ιντιάνα.

Η δοκιμασία του έληξε όταν δύο άνδρες που αναζητούσαν σημεία για ψάρεμα το απόγευμα της Τρίτης 27/12 παρατήρησαν το βαριά κατεστραμμένο όχημα, και όταν έφτασαν στο εσωτερικό του, είδαν τον άνδρα.

«Τη στιγμή που άγγιξα τον ώμο του, γύρισε το κεφάλι, ξύπνησε. Ήταν ζωντανός και καταχαρούμενος που μας έβλεπε. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κανέναν τόσο ανακουφισμένο», αφηγήθηκε ο ένας από τους άνδρες, ο Μάριο Γκαρσία, που είχε πάει για ψάρεμα με τον γαμπρό του.

Οι αρχές της Ιντιάνα χαρακτήρισαν «θαύμα» το γεγονός ότι ο άγνωστος άνδρας ήταν ακόμη ζωντανός αφού το αυτοκίνητό του βγήκε από τον δρόμο και ακινητοποιήθηκε κάτω από μια γέφυρα στον Αυτοκινητόδρομο 94 την περασμένη Τετάρτη.

Indiana man rescued from car wreck after surviving 6 days trapped in hidden, crushed vehicle thanks to Good Samaritans https://t.co/o8vKjZklNa pic.twitter.com/LdQCCKCXEi

— New York Post (@nypost) December 27, 2023