Εργαζόμενοι για πάντα – Είναι το κλειδί της ανάπτυξης;

Η Κάρολ Άλεν είναι 82 ετών και εργάζεται σκληρά. Συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρικός παραγωγός, η Άλεν συνεχίζει να κερδίζει βραβεία, να οργανώνει εργαστήρια και να παραδίδει μαθήματα θεάτρου.

«Η δουλειά, για μένα, είναι σκοπός. Χωρίς δουλειά -δηλαδή, χωρίς να παραμένω ενεργή και να είμαι μέρος αυτής της κοινωνίας- η ζωή μου θα ήταν δίχως σκοπό», εξηγεί η ίδια στον Guardian. «Δεν ξεχωρίζω την εργασία από τη ζωή. Στην πραγματικότητα θα ήθελα να επεκτείνω αυτό που κάνω, πρέπει απλώς να βρω την απαιτούμενη χρηματοδότηση».

Η Άλεν δεν είναι η μόνη που συνεχίζει να εργάζεται στα 80 της χρόνια. Νέα στοιχεία της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας (ONS) που ζητήθηκαν από την Restless, μια ιστοσελίδα για μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, έδειξαν ότι 13.255 γυναίκες ηλικίας 80 ετών και άνω εργάζονταν το 2022 στη Μεγάλη Βρετανία.

Μάλιστα, η πλειοψηφία αυτών, όπως φανέρωσαν τα στατιστικά στοιχεία, εργάζονταν από επιλογή, με το 55% αυτών, δηλαδή 7.343 γυναίκες, να επιλέγουν την ευελιξία που προσφέρει η αυτοαπασχόληση και η επιχειρηματικότητα. «Η άποψή μου για τη συνταξιοδότηση είναι ότι πρέπει να παραμένουμε ενεργοί για όσο το δυνατόν περισσότερο», προσθέτει η Άλεν. «Με αυτόν τον τρόπο κρατάς μακριά τους τρόμους που γεννούν τα γηρατειών. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε περίεργοι και να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε συνεχώς νέα πράγματα», τονίζει.

Τα ίδια στοιχεία αποκάλυψαν επίσης ότι δεν είναι μόνο οι 80χρονες γυναίκες που έχουν τη διάθεση να συνεχίσουν να απασχολούνται για καλύτερη υγεία και μεγαλύτερα κέρδη, αλλά και οι άνδρες. Σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε η βρετανική στατιστική υπηρεσία 22.263 άνδρες άνω των 80 ετών εξακολουθούν να εργάζονται, από τους οποίους οι 12.706 είναι αυτοαπασχολούμενοι.

