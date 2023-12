Πόλεμος στη Γάζα: Έκκληση για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός» έκανε ο Βρετανός ΥΠΕΞ

Έκκληση για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας απηύθυνε σήμερα από το Κάιρο ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στη Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, όπου ο πληθυσμός βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση», είπε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, τον Σάμεχ Σούκρι. «Αυτή η σύγκρουση πρέπει να σταματήσει» πρόσθεσε.

«Χρειαζόμαστε (…) μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, κατά την οποία η Χαμάς δεν θα είναι πλέον σε θέση να απειλεί το Ισραήλ με ρουκέτες και τρομοκρατικές ενέργειες, οι μάχες μπορούν να σταματήσουν και θα μπορούμε να μιλήσουμε για μια μακροπρόθεσμη λύση», επέμεινε ο Κάμερον.

Το πρωί ο Βρετανός υπουργός είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι. Την Τετάρτη συναντήθηκε στην Ιορδανία με τον Ιορδανό ομόλογό του, τον Αϊμάν Σαφάντι.

Ο Κάμερον παραχώρησε συνέντευξη και στο Al Arabiya:

Watch: In an exclusive interview with Al Arabiya, British foreign minister David Cameron reiterates the UK’s call for a “sustainable” ceasefire in #Gaza.

Read more: https://t.co/McsS1YVb61 pic.twitter.com/26YmFEqeBH

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 21, 2023