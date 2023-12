Αλβανία: Ήρθη η ασυλία του Σαλί Μπερίσα – Εντονες αντιδράσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρώην πρόεδρου της Δημοκρατίας και πρωθυπουργού και νυν ηγέτη της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα αποφάσισε σήμερα η αλβανική βουλή ανοίγοντας τον δρόμο για την σύλληψη και παραπομπή του σε δίκη για διαφθορά.

Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης οι οποίοι αναποδογύρισαν έδρανα, άναψαν καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα!

This is MASSIVE! With 75 votes in favor, the parliament of #Albania is allowing #SPAK to arrest former Prime Minister Sali Berisha! Berisha is expected to be arrested at any minute now. https://t.co/wEt0DWNHEy

— Gresa Hasa (@GresaHasa) December 21, 2023