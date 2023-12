Pornhub και XVideos στο στόχαστρο της ΕΕ – Έρχονται έλεγχοι ηλικίας

Τρεις από τους μεγαλύτερους πορνογραφικούς ιστότοπους του κόσμου προστέθηκαν στη λίστα των διαδικτυακών εταιρειών που υπόκεινται σε νέους ευρωπαϊκούς κανόνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων απαιτούν την επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήστη.

Το Pornhub, το XVideos και το Stripchat θα θεωρούνται από τον Απρίλιο «πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες» όπως προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο νόμος προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις για πλατφόρμες με περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες και ήδη εφαρμόζεται σε κολοσσούς του Διαδικτύου όπως η Google, η Meta και το TikTok, οι οποίοι υποχρεούνται έτσι να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προστασία των παιδιών.

Αλλαγές έρχονται τώρα και στους τρεις ροζ ιστότοπους, δημοφιλείς προορισμούς του Διαδικτύου.

Σήμερα, οποιοσδήποτε μπορεί να συνδεθεί στις πλατφόρμες πατώντας ένα κουμπί με το οποίο δηλώνει ενήλικος.

Στο μέλλον όμως οι εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν συστήματα που επιβεβαιώνουν την ηλικία, είχαν δηλώσει πριν την ανακοίνωση της απόφασης πηγές των Financial Times.

Today we designate 3 additional very large online platforms.

Pornhub, Stripchat and XVideos meet the user thresholds to fall under stricter #DSA obligations.

Creating a safer online environment for our children is an enforcement priority under the DSA. https://t.co/bq2XhnUqUh

— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 20, 2023