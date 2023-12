Με Τσιμίκα στο ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ η Λίβερπουλ (pic)

Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο «Άνφιλντ» στο μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Premier League.

Μια ώρα πριν την σέντρα της αναμέτρησης οι δύο προπονητές έκαναν γνωστές τις αρχικές τους επιλογές με τον Γιούργκεν Κλοπ να επιλέγει στο αριστερό άκρο της άμυνας τον Κώστα Τσιμίκα και τους Σαλάχ, Νούνιες και Ντίας μπροστά.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Σόμποσλαϊ, Έντο, Χράφενμπερχ, Σαλάχ, Νούνιες, Ντίας

How we line-up to take on Manchester United 📋🔴#LIVMUN

— Liverpool FC (@LFC) December 17, 2023