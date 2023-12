Αποδεκατισμένη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ

Το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στην Premier League θα διεξαχθεί στο «Άνφιλντ» ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μία ιστορική «μάχη» που… τρέχει ολόκληρες δεκαετίες. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο ντέρμπι καταλήγει συνήθως στους «Reds», καθώς η αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Μάντσεστερ συνεχίζει να απογοητεύει.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» στα τελευταία πέντε παιχνίδια έχεις μόλις μία νίκη, μία ισοπαλία και τρεις ήττες.

Η Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να παραταχθεί με συνολικά οκτώ απουσίες με πολλές από αυτές να είναι βασικοί παίκτες. Αρχικά, ο αρχηγός της αγγλικής ομάδας, Μπρούνο Φερνάντες, μάζεψε κάρτες και θα είναι απών.

Στη συνέχεια οι Χάρι Μαγκουάιρ, Άντονι Μαρσιάλ, Κασεμίρο, Κρίστιαν Έρικσεν, Λισάντρο Μαρτίνεζ, Τάιλερ Μαλάσια και Μέισον Μάουντ είναι οι υπόλοιποι εφτά που θα παραμείνουν στα «πιτς» και θα χάσουν το ματς στο γήπεδο της Λίβερπουλ. Με όλα αυτά ως δεδομένο, η αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γίνεται ακόμη πιο δύσκολη και οι ελπίδες μειώνονται για ένα θετικό αποτέλεσμα.

