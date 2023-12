Μαντόνα: Εξαγριωμένοι οι θαυμαστές της – Τους έστησε τρεις ώρες

Μπορεί να είχε «4 λεπτά» για να σώσει τον κόσμο, αλλά χρειάστηκε τρεις ώρες για να προετοιμαστεί για μία συναυλία.

Η Μαντόνα ξεκίνησε την περιοδεία της χθες (13/12), ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν όπως ενδεχομένως θα ήθελε, με αποτέλεσμα να ανέβει στη σκηνή με τρεις ώρες καθυστέρηση και να αναστατώσει τους θαυμαστές της.

Η «βασίλισσα της ποπ» εμφανίστηκε στο Barclays Center στο Μπρούκλιν στις 23:00, ενώ η συναυλία της ήταν προγραμματισμένη για τις 20:30, απαγοητεύοντας το κοινό της.

«Ο κόσμος φώναζε και έφευγε γιατί άργησε τόσο πολύ»

Αν και τα έδωσε όλα επί σκηνής, οι θαυμαστές της «πλημμύρισαν» το Χ με αναρτήσεις, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους, αλλά και την οργή τους για την καθυστερημένη έναρξη του σόου.

«Δεν σκέφτομαι ότι είσαι η Μαντόνα», έγραψε ένας χρήστης της και πρόσθεσε: «Αν αργήσεις τρεις ώρες, είσαι απλώς αγενής».

«Η συναυλία έπρεπε να ξεκινήσει στις 20:30. Η Μαντόνα ξεκίνησε στις 23:00. Ολόκληρη η αρένα φωνάζει για την καθυστέρηση της. Υπέροχο σόου αλλά πήγε πολύ αργά», σημείωσε ένας άλλος, προσθέτοντας ότι η DJ Honey Dijon έπαιξε «βαρετή house μουσική».

Ένας άλλος χρήστης ζήτησε τα χρήματά του πίσω και ένας ακόμα ανέφερε ότι «είναι πραγματικά απίστευτο πώς καθυστέρησε τόσες ώρες».

«Είναι φοβερή τραγουδίστρια, αλλά πραγματικά δεν την νοιάζει για τους θαυμαστές της. Ο κόσμος φώναζε και έφευγε γιατί άργησε τόσο πολύ», περιέγραψε επίσης ένας ακόμα.

Δείτε κάποιες από τις αναρτήσεις

10:45pm! Madonna is awesome singer but she really didn’t care about her fans starting that late for no reason. People were booing and leaving cause she was so late. — BklynDH ✡️ (@BklynDH) December 14, 2023

I’m sorry there’s no way I would’ve paid money to see Madonna come out like 3 hours late…and then for the on stage guest to be a boxer to judge voguing in fucking New York City y’all got robbed — Tequila Redbull (@conniekettel) December 14, 2023

Apparently Madonna was almost 3 hours late coming on stage for her concert last night in Brooklyn! That’s just so rude and inconsiderate. She’s done that many times before, too. — 🌻Maureen (@moreorless36) December 14, 2023

I don’t know why anyone still supports Madonna. Routinely showing up 3+ hours late is a clear indication of what she thinks of her fans. — Just Phil ❄️🌨️☃️ (@PhilAIV) December 14, 2023

Μια πηγή κοντά στη Μαντόνα ανέφερε στο Page Six ότι υπήρξαν κάποια τεχνολογικά προβλήματα κατά τον έλεγχο του ήχου, που ανάγκασαν την τραγουδίστρια να καθυστερήσει την εμφάνισή της.

Μάλισταν, ισχυρίστηκαν ότι άργησε μόλις μία ώρα και όχι τρεις, καθώς η Honey Dijon ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:30.

Η ερμηνεία της «βασίλισσας της ποπ», ωστόσο, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, αφού ορισμένοι από τους θαυματές της τόνισαν ότι τελικά, το σόου άξιζε την αναμονή.

MADONNA PERFORMED I LOVE NEW YORK!!!! pic.twitter.com/gNgkRik3Gl — saint gregory (@repressedhomo) December 14, 2023