Η Μαντόνα προκαλεί ξανά το Βατικανό – Η επίμαχη μπλούζα με τον πάπα Φραγκίσκο

Με τη σχέση ανάμεσα στη Μαντόνα και το Βατικανό να έχει περάσει από πολλά στάδια, φαίνεται πως έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη κόντρα ανάμεσα στην τραγουδίστρια και την καθολική εκκλησία.

Σε εμφάνισή της, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, η ποπ σταρ φόρεσε και πάλι το αμφιλεγόμενο φούτερ με τον πάπα Φραγκίσκο, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στο Μιλάνο.

Εθεάθη να φεύγει από το ξενοδοχείο της στην ιταλική πόλη, η οποία απέχει μόλις μια πτήση από την κατοικία του πάπα στο Βατικανό.

Η Μαντόνα τράβηξε τα βλέμματα πάνω της, φορώντας το μαύρο φούτερ με στάμπα τη μορφή του πάπα, ραμμένη με κόκκινη κλωστή να έχει φτερά αγγέλου στην πλάτη του.

Τα ράσα του ποντίφικα γράφουν το όνομά της, κάνοντας μια έμμεση αναφορά στη viral φράση της «θα ήθελα να δω τον Πάπα να φοράει το μπλουζάκι μου».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η «βασίλισσα της ποπ» φορά το μαύρο φούτερ. Τον Οκτώβρη, ανέβασε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες της με το αμφιλεγόμενο T-Shirt, προαναγγέλλοντας την περιοδεία της.

Madonna pokes fun at the Pope in his own backyard as she dons controversial hoodie featuring the Catholic leader for FIRST time since it’s debut while on tour in Milan https://t.co/xE9gZ1zUL2

Η Μαντόνα εδώ και δεκαετίες έρχεται σε σύγκρουση με το Βατικανό λόγω της χρήσης προκλητικών θρησκευτικών και σεξουαλικών εικόνων στα άλμπουμ και τα βίντεο κλιπ της, ενώ διεκδικεί εδώ και πολλά χρόνια μια συνάντηση με τον πάπα.

«Γεια σας, πάτερ Φραγκίσκο. Είμαι καλή Καθολική. Ορκίζομαι! Εννοώ ότι δεν ορκίζομαι! Έχουν περάσει μερικές δεκαετίες από την τελευταία εξομολόγησή μου. Θα ήταν δυνατό να συναντηθούμε μια μέρα για να συζητήσουμε κάποια σημαντικά θέματα; Με έχουν αφορίσει τρεις φορές. Δεν μου φαίνεται δίκαιο. Με εκτίμηση, Μαντόνα», έγραψε χαρακτηριστικά το 2022 στο Τwitter.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

— Madonna (@Madonna) May 5, 2022