ΕΚΤ: Με δεύτερη παύση «αποχαιρετά» το 2023 – Αναθεωρεί προς τα κάτω τον πληθωρισμό

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως ήταν ευρέως αναμενόμενο, με το επιτόκιο καταθέσεων να παραμένει στο 4%, ακολουθώντας τα βήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Τράπεζας της Αγγλίας. Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 4,50%, 4,75% και 4 % αντιστοίχως. Η κεντρική τράπεζα αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό.

Οι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών της ζώνης του ευρώ και τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ συνεδρίασαν σήμερα και αποφάσισαν να πατήσουν για δεύτερη συνεχόμενη φορά «φρένο» στην αύξηση των επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα είχε ξεκινήσει τον επιθετικό κύκλο σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, όταν ανέβασε σε 10 διαδοχικές συνεδριάσεις το βασικό επιτόκιο καταθέσεων από το ιστορικό χαμηλό του μείον 0,5% στο υψηλό ρεκόρ του 4%.

«Ενώ ο πληθωρισμός έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες, είναι πιθανό να αυξηθεί και πάλι προσωρινά στο εγγύς μέλλον», αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας. «Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, προτού προσεγγίσει τον στόχο του 2% που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο το 2025. Συνολικά, οι εμπειρογνώμονες αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα είναι κατά μέσο όρο 5,4% το 2023, 2,7% το 2024, 2,1% το 2025 και 1,9% το 2026. Σε σύγκριση με τις προβολές των εμπειρογνωμόνων του Σεπτεμβρίου, αυτό ισοδυναμεί με αναθεώρηση προς τα κάτω για το 2023 και ιδίως για το 2024.»

We kept our interest rates unchanged at our latest meeting.

See our monetary policy decisions https://t.co/whYDllDcVm pic.twitter.com/X1tGIEazzA

— European Central Bank (@ecb) December 14, 2023