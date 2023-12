Τους στερούν τον ύπνο για να κλαίνε και να θυμώνουν; – Τι καταγγέλλουν οι παίκτες διάσημων ριάλιτι σόου

Η ριάλιτι TV ήταν άναρχη για πολλά χρόνια μέχρις ότου τα σόου της συνδέθηκαν με 40 θανάτους σε 30 χρόνια. Σταδιακά και με δυσκολία επιβλήθηκε κάποια επίφαση τάξης στην Άγρια Δύση της τηλεόρασης χωρίς σενάριο.

Οι διαγωνιζόμενοι ευτυχώς σταμάτησαν να τρώνε ζωντανές αράχνες στο I’m a Celebrity, ενώ οι κάτοικοι του Love Island περιορίζονται πια σε δύο μόνο ποτά κάθε βράδυ. Η πιο σημαντική αλλαγή, ωστόσο, ήταν όταν η τραγουδίστρια του Britain’s Got Talent, Σούζαν Μπόιλ, μπήκε σε μοναστήρι λόγω εξάντλησης το 2009, αποφασίστηκε για όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες των ριάλιτι παιχνιδιών να υποβάλλονται σε ψυχολογικές εξετάσεις, γράφει ο Guardian.

Το άγχος και η εξάντληση, ειδικά από τη στέρηση ύπνου παραμένουν η κρυφή πραγματικότητα αυτών των σόου. Για του λόγου το ασφαλές οι διαγωνιζόμενοι στο Squid Game: The Challenge του Netflix ζητούν τώρα αποζημίωση, αφού φέρονται να υπέστησαν υποθερμία και νευρική βλάβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων σε παγωμένες θερμοκρασίες. Τι κι αν τους υποσχέθηκαν ύπνο σαν την 5ήμερη σε κουκέτες όλοι μαζί με χαμηλό φωτισμό, το γεγονός ότι καμιά μέρα δεν κατάφεραν να κοιμηθούν 8 ολόκληρες ώρες καθώς ξυπνούσαν συχνά από αυτούς που ήθελαν να πάνε τουαλέτα μέχρι από έκτακτες απαιτήσεις της παραγωγής για τις ανάγκες του σόου είχε σαν αποτέλεσμα όλοι τους να φτάσουν σύντομα στα όρια τους. Ήμασταν απίστευτα κουρασμένοι στα όρια της εξάντλησης», πιστοποιεί η συμμετέχουσα Μελίσσα Ρίμζα.

Όταν οι τηλεθεατές βλέπουν έναν διαγωνιζόμενο να φτύνει, να κλαίει ή να ουρλιάζει, απλά νομίζει ότι έτσι ακραίος είναι ο χαρακτήρας του και γι’ αυτό τον διάλεξαν για να υπάρξει μεγαλύτερη τηλεθέαση από το δράμα που προκαλεί. Λίγοι υποθέτουν ότι αυτές οι συμπεριφορές σχετίζονται με την έλλειψη ύπνου. Κι αν οι κακές συνθήκες ύπνου είναι το δίχως άλλο αναντίρρητα συνδεδεμένες με κάποια σόου αντοχής σε δύσκολες συνθήκες, ποιος θα το πίστευε ότι σε ανάλογη έλλειψη ύπνου θα υποβάλλονταν και οι παίκτες σε ριάλιτι αγάπης με στόχο να βρουν σύντροφο ζωής.

