Οι προβλέψεις του Μπέλινγκχαμ για το επόμενο Golden Boy (pic)

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, αναδείχθηκε το Golden Boy για το 2023 και σε ερώτηση που του τέθηκε για τους πιθανούς διάδοχούς του απάντησε με τρεις διαφορετικούς παίκτες.

Αρχικά την πρώτη του ψήφο την έδωσε στον συμπαίκτη του στη «Βασίλισσα», Αρντά Γκιουλέρ, ακόμη κι ας μην έχει αγωνιστεί φέτος. Ενας παίκτης που θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Στη συνέχεια μίλησε για τον πρώην συμπαίκτη του στην Ντόρτμουντ αλλά και συμπατριώτη του, Τζέιμι Μπινόε-Γκίτενς και τέλος επέλεξε τον αδερφό, Τζομπ, ο οποίος παίζει στην Αγγλία και τη Σάντερλαντ, πιθανόν για να μην υπάρχουν τσακωμοί στην οικογένεια.

«Αρντά Γκιουλέρ. Είναι ένα φαινόμενο, τον βλέπουμε να προπονείται, είμαστε ενθουσιασμένοι. Ο Τζέιμι Μπινόε-Γκίτενς, πρώην συμπαίκτης μου από την Ντόρτμουντ. Κορυφαίο ταλέντο.

Ο αδελφός μου Τζομπ, ένας καθαρόαιμος επιθετικός όπως ο πατέρας μας!».

🌟 Jude Bellingham when asked who’s gonna be the next Golden Boy…

🇹🇷 “Arda Güler. He’s a phenomenon, we see him training, we’re delighted”.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 “Jamie Bynoe-Gittens, my ex-teammate from Dortmund. Top talent”.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 “My brother Jobe, a thoroughbred striker like our father!”. pic.twitter.com/TSOk024Tj9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2023