H FIBA παρουσίασε το νέο έμβλημα του Eurobasket 2025 (pic, vid)

H FIBA αποκάλυψε το νέο logo του Eurobasket 2025.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου, σε Κύπρο, Φινλανδία, Λετονία και Πολωνία, με την τελική φάση να διεξάγεται στη Ρίγα.

Το νέο logo παρουσιάστηκε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η FIBA με όλα τα αστέρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ να συμμετάσχουν σε αυτό, με τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο να βρίσκονται μέσα σε αυτούς.

Τα προκριματικά, που θα γίνουν σε τρία «παράθυρα», αρχίζουν τον Φεβρουάριο (23 και 26/2) και η Ελλάδα είναι στον ίδιο όμιλο με Τσεχία, Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία, με τις τρεις πρώτες ομάδες του γκρουπ να περνούν στην τελική φάση και την εθνική μας ομάδα να είναι το φαβορί στον όμιλο μαζί με την Τσεχία.

Αξίζει να σημειωθεί πως εφόσον η Ελλάδα προκριθεί, τότε αυτομάτως στη φάση των ομίλων θα παίξει στον ίδιο όμιλο με την Κύπρο και στον γήπεδο της Λεμεσού(περίπου 10.000 θεατών).

We brought the noise in 2022. Let’s make 2025 even louder! 🗣️

Presenting you the brand new logo of FIBA #EuroBasket 2025! pic.twitter.com/Q5rH9GRZZq

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) December 5, 2023