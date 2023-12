Το «απόρθητο» Άνφιλντ, μια επική ανατροπή και το εντυπωσιακό 11/11 (vids)

Η Λίβερπουλ μπορεί να έχει τεράστια προβλήματα αμυντικά, όμως μπροστά «πετάει» φωτιές και τη φετινή σεζόν έχει ένα μεγάλο «όπλο». Το «Άνφιλντ» είναι ξανά «κάστρο» και οι κόκκινοι «τρομάζουν» εντός έδρας, έχοντας εντυπωσιακά νούμερα.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ το απόγευμα της Κυριακής έφτασε πιο κοντά από ποτέ να χάσει βαθμούς στην έδρα της κόντρα στη Φούλαμ, αφού βρέθηκε να είναι πίσω στο σκορ με 3-2 στο 87ο λεπτό. Παρόλα αυτά, κατάφερε να βγάλει αντίδραση και να ισοφαρίσει με τον Έντο, ενώ ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ που διανύει μια φανταστική σεζόν ήταν αυτός που ολοκλήρωσε την επική ανατροπή για το τελικό 4-3.

Η Λίβερπουλ πλέον είναι στην 2η θέση της Premier League με 31 βαθμούς, συνεχίζει κανονικά στα δύο Κύπελλα στην Αγγλία και παράλληλα έχει τερματίσει και πρώτη στον όμιλο της στο Europa League από την 5η αγωνιστική και θα ξεκινήσει από τους «16» στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Η σεζόν που διανύει η Λίβερπουλ έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Άνφιλντ, το οποίο είναι απόρθητο και δεν έχει χάσει ούτε ένα βαθμό σε όλες τις διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, σε 11 ματς έχει το απόλυτο, ενώ το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι πως έχει 35 γκολ ενεργητικό, κάτι που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο σκοράρει πάνω από 3 γκολ ανά ματς.

Συνολικά έχει δεχτεί 7 στα 11 ματς, με τα 3 να είναι από τη Φούλαμ σε ένα, ενώ έχει 6 clean sheet και ουσιαστικά έχει δεχτεί σε πέντε ματς από ένα γκολ και 3 από την ομάδα του Μάρκο Σίλβα. Αν ο Γιούργκεν Κλοπ και η ομάδα του συνεχίσει έτσι εντός έδρας θα συνεχίσει να είναι για τα καλά και στο «κόλπο» για να κατακτήσει όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει.

Liverpool at Anfield in all competitions this season:

– Played 11

– Won 11

– 35 Goals scored

– 7 Conceded

– 6 Clean sheets

A Scouser scoring a late winner in front of the Kop to keep the record 100% 🤩 pic.twitter.com/oHlJjrToKR

