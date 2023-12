«Το βλέπω να έρχεται» – Τα σχέδια της Lana Del Rey για τη μητρότητα

Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Lana Del Rey μοιράζεται τις σκέψεις της σχετικά με την μητρότητα σε μία νέα της συνέντευξη στους «Sunday Times» σημειώνοντας ότι «υπάρχουν κι άλλα να εξερευνήσει» στη ζωή της.

Σύμφωναμε όσα δήλωσε, η τραγουδίστρια θέλει να κάνει οικογένεια κάποια μέρα, αλλά ακόμη θέλει πρώτα να εξερευνήσει όλες τις θάλασσες και να κάψει τα φτερά της. Είπε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν κι άλλα να εξερευνήσει» στη ζωή της, καθώς σε νέα συνέντευξή της μίλησε για το αν σκοπεύει να κάνει παιδιά ή όχι.

«Γι’ αυτό ο Θεός δεν μου έδωσε ακόμη παιδιά», δήλωσε η Del Rey στους Sunday Times. «Επειδή υπάρχουν περισσότερα να εξερευνήσω. Ξέρω ανθρώπους που έχουν δοκιμάσει κάθε νερό. Τους έχει κάψει, όπως τον Ίκαρο. Αλλά εγώ είμαι πρόθυμη να πάω εκεί», πρόσεθσε.

Η μουσικός, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι βλέπει τον εαυτό της τελικά να γίνεται μαμά, σημειώνοντας: «Το βλέπω να έρχεται για μένα. Θα το δούμε. Θα δούμε τι θα λιώσει τα φτερά». Τον περασμένο μήνα σε συνέντευξή της στο Harper’s BAZAAR, αποκάλυψε ότι είναι single.

🎙️ Lana Del Rey opens up about her future plans in a recent interview. 💭 She believes there’s still more to explore in her life before starting a family, but motherhood is definitely on the horizon. 👶💕 She also shares the challenges of fame, with its toll on her mental health.… pic.twitter.com/JQVXFEfcco

