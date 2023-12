Κυπριακό: Αιφνιδιαστική συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερντογάν στο Ντουμπάι (δείτε βίντεο)

Συνάντηση με τον ομόλογό του της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης (φωτογραφία, αριστερά, επάνω – δεξιά ο Ερντογάν) κατά τη διάρκεια της διεθνούς Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή, στο Ντουμπάι.

BREAKING‼️

The president of the Republic of Cyprus Nicos Christodoulides met with President @RTErdogan of Turkey at the Climate Change Conference #COP28

🇨🇾and🇹🇷 to commence direct talks soon after Erdoğan visit to 🇬🇷?

Details to follow… pic.twitter.com/aQqkww0iAf

— Harry Theocharous (@TheocharousH) December 1, 2023