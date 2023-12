Οι αρχές μας στη μετάφραση

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο BBC ρωτήθηκε και για το Μεταναστευτικό. Απαντώντας σε ερώτηση για το ναυάγιο της Πύλου και για το αν το Λιμενικό έκανε λάθη στη διαχείρισή του, ο Πρωθυπουργός έδωσε την εξής απάντηση (ακολουθεί η μετάφραση που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του): «Αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό είναι υπό έρευνα, αλλά αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι το Λιμενικό Σώμα μάς έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για το έργο που επιτελεί. Ταυτόχρονα, ήμουν πολύ ανοιχτός και ειλικρινής ότι θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να αποτρέπουμε παράνομες εισόδους στη θάλασσα και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε αυτά τα σκάφη να επιστρέψουν στις ακτές από όπου απέπλευσαν».

Ας σταθούμε στην τελευταία φράση. Δεν διευκρινίστηκε αν στο περιστατικό της Πύλου υπήρξε κάποια «ενθάρρυνση» των ελληνικών αρχών. Γενικώς όμως, αυτό που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός είναι ο ορισμός μιας επαναπροώθησης. Διότι η διατύπωσή του στα αγγλικά ήταν «we feel that we have the right to intercept boats at sea». Το «αποτρέπουμε παράνομες εισόδους στη θάλασσα» είναι η απόδοση του πρωθυπουργικού γραφείου, ενώ το «to intercept boats» που ακούσαμε στην αυθεντική συνέντευξη μάλλον θα μεταφραζόταν ακριβέστερα ως «να αναχαιτίζουμε βάρκες». Κάτι που η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να κάνει, όπως και να τα ενθαρρύνει ενεργά να πάνε από ‘κει που ‘ρθαν. Η αρχή της μη επαναπροώθησης είναι κατοχυρωμένη σε κορυφαίες συμβάσεις στο διεθνές δίκαιο, είναι βασική αρχή του προσφυγικού δικαίου και δεν αναγνωρίζεται στην εφαρμογή της καμία εξαίρεση.

Γνωρίζουμε όμως, δυστυχώς, ότι η Ελλάδα την αρχή αυτή την καταπατά στη θάλασσα και στα βόρεια σύνορα, από στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στον διεθνή Τύπο, από καταγγελίες διεθνών φορέων (όχι ΜΚΟ ή ατόμων), από καταδικαστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ. Πρέπει, λοιπόν, να αποφασίσουμε ποια χώρα είμαστε. Δεν είναι δυνατόν στα ελληνοτουρκικά και τις διεθνείς μας σχέσεις να καμαρώνουμε πως τηρούμε απαρεγκλίτως το διεθνές δίκαιο, ενώ «θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα» να το καταπατούμε συστηματικά. Και, σίγουρα, δεν είναι καλό να μας ακολουθεί μια ψευδαίσθηση ότι, επειδή η εγχώρια επικαιρότητα αδιαφορεί, η στάση μας αυτή δεν μας ακολουθεί αρνητικά στη διεθνή σκηνή.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ