Ισπανία: Συντριβή ελικοπτέρου στον Περιφερειακό της Μαδρίτης

Ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στον Περιφερειακό της Μαδρίτης, μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων Efe.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα El Mundo, από τη συντριβή αναφέρθηκαν ελαφρά τραυματίες.

Ωστόσο το ΑΒC Madrid, μετέδωσε ότι τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο ένας από τους επιβαίνοντες μπόρεσε να βγει με ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι, ενώ ο άλλος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από τα συνεργεία διάσωσης, έχοντας υποστεί κάταγμα μηριαίου οστού.

Επιπλέον, έχει τραυματιστεί ελαφρά και ένα τρίτο άτομο, ο οποίος είναι οδηγός οχήματος που οδηγούσε και φέρεται να έχει υποστεί κοψίματα από σπασμένα τζάμια.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό «On The Wings of Aviation», πρόκειται για ένα ελικόπτερο που συμμετείχε στην έκθεση European Rotors που γινόταν στην Μαδρίτη το οποίο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση.

Η Αστυνομία διέκοψε για κάποιες ώρες την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού η οποία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση του ελικοπτέρου.

🚨#ÚltimaHora: el helicóptero Enstrom 280FX Shark con matrícula F-HPUX que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema se ha estrellado en la M40 de Madrid poco después de despegar. El helicóptero ha caído en el punto kilométrico 5.600 del… pic.twitter.com/YVgVkgcCbZ

— On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 1, 2023