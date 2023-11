Ποιος είναι ο πιο σέξι φαλακρός άνδρας για το 2023 – Σε ποια θέση βρίσκεται ο Στάνλεϊ Τούτσι;

Μια δημοσκόπηση για τον προσδιορισμό του πιο σέξι φαλακρού άνδρα του 2023 αποδεικνύεται διχαστική – τουλάχιστον στο τμήμα πολιτισμού του Euronews.

Φέτος, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι φαλακρός άνδρας εν ζωή, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που βασίζεται σε αναζητήσεις στο Google.

«Η μελέτη διεξήχθη από την εταιρεία μάρκετινγκ Reboot, η οποία εξέτασε τη συχνότητα αναζήτησης των ονομάτων των φαλακρών ανδρών μαζί με την καθαρή τους “αξία”, το ύψος, τη φωνητική ελκυστικότητα, τον παράγοντα λάμψης και τη «χρυσή αναλογία», δίνοντας σε κάθε υποψήφιο μια βαθμολογία του 10» όπως εξηγούν.

Αυτό το τελευταίο κομμάτι έχει ελάχιστη σχέση με την ακολουθία Fibonacci, και αφορά περισσότερο την Reboot που εισήγαγε φωτογραφίες κάθε διασημότητας σε έναν «αλγόριθμο ενός υπολογιστή», ο οποίος ήταν σε θέση να εντοπίσει εξέχοντα χαρακτηριστικά, γνωστά και ως ορόσημα του προσώπου.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με βαθμολογία 9,88, μπροστά από τους ηθοποιούς Vin Diesel, Jason Statham και Samuel L. Jackson. Το αφεντικό της Amazon, ο Jeff Bezos, βρέθηκε στην πέμπτη θέση, μπροστά από τους Michael Jordan, Dwayne Johnson (περιμέναμε υψηλότερο), Shemar Moore, Shaquille O’Neal και Terry Crews.

Φέτος, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι φαλακρός άνδρας εν ζωή, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που βασίζεται σε αναζητήσεις στο Google

Ακολουθεί ο πίνακας:

Καμία αναφορά δεν έγινε, δε, στον Στάνλεϊ Τούτσι, τον εξαιρετικό οικοδεσπότη της σειράς ντοκιμαντέρ «Stanley Tucci: Αναζητώντας την Ιταλία» και το ίντερνετ πήρε φωτιά.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις αντιδράσεις:

stanley tucci isn’t sweating over a pot of al dente risotto on tiktok daily for this https://t.co/jtErlWx0nK — lucy ford 🍊 (@lucyj_ford) November 16, 2023

Limey sycophants coping and seething at Tucci supremacy, trying to tear down a real king https://t.co/jzfLFzFgzy pic.twitter.com/QOkMcSi66e — Can’t be blank (@cheapncheerless) November 17, 2023

This is the holy pantheon. It is not up for discussion. https://t.co/H6vpYLDeXC pic.twitter.com/JlFSZOlVP3 — Everything Everywhere All At Watts (@wattsoccuring) November 17, 2023

Για να είμαστε δίκαιοι, ο Τούτσι εξασφάλισε τη δεύτερη θέση πέρυσι – με τον Βιν Ντίζελ στην πρώτη θέση. «Κάτι που είναι σκέτη παρωδία» όπως σημείωσαν κάποιοι.

Μιλώντας για παρωδία, πού στο καλό είναι ο πάντα ένδοξος Mark Strong;

This again??? When Mark Strong was right there?? https://t.co/7YfX2uNrr1 pic.twitter.com/mXDQv35EjW — Fer | Izzy deserved better (@moonysmith81) November 17, 2023

Πηγή: euronews.com