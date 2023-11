Γάζα – Δυτική Όχθη – Λίβανος: Το Ιράν ζητά να διερευνηθεί η χρήση χημικών όπλων από το Ισραήλ

Το Ιράν κάλεσε τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) να διερευνήσει αναφορές για χρήση χημικών όπλων από το Ισραήλ κατά την πρόσφατη επίθεσή του κατά της Γάζας.

Διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις είχαν κατηγορήσει το Ισραήλ για χρήση βομβών φωσφόρου στη Γάζα και σε μεγαλύτερο βαθμό στον Λίβανο.

Υπογράμμισε πως θέλει να διερευνηθεί κυρίως η κατοχή «όπλων μαζικής δολοφονίας» από το Ισραήλ.

Μιλώντας στη 28η σύνοδο της Διάσκεψης των Κρατών Μελών του OPCW τη Δευτέρα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις Ρέζα Νατζάφι δήλωσε ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις αναφορές που δείχνουν ότι το ισραηλινό καθεστώς ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει νευροτοξικά σε σήραγγες που διαχειρίζονται οι παλαιστινιακές δυνάμεις αντίστασης στη Γάζα.

Ο κ. Νατζάφι αναφέρθηκε επίσης «στις παρατηρήσεις ενός Ισραηλινού υπουργού που πρότεινε ότι το καθεστώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πυρηνικές βόμβες εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τες απόδειξη του γεγονότος ότι το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ διαθέτει επικίνδυνα όπλα μαζικής δολοφονίας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».

Στην ομιλία του, ο διπλωμάτης αναφέρθηκε επίσης σε άλλα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τα «χημικά όπλα στη Συρία και τα θύματα τέτοιων όπλων στο Ιράν. Εκτός από τη χρήση χημικών επιδράσεων από βόμβες φωσφόρου σε κατοικημένη περιοχή, υπάρχουν αναφορές για προετοιμασία για πιθανή χρήση χημικών όπλων, ιδιαίτερα νευροτοξικών ουσιών σε σήραγγες που χρήζουν σοβαρής προσοχής».

«Έχουν περάσει πλέον πάνω από οκτώ εβδομάδες που ο ισραηλινός στρατός κατοχής σκοτώνει αδίστακτα γυναίκες και παιδιά και βομβαρδίζει μη στρατιωτικά αντικείμενα, ιδίως σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία, τζαμιά, εκκλησίες, προσφυγικούς καταυλισμούς και κρίσιμες υποδομές στη Λωρίδα της Γάζας. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 15.000 Παλαιστίνιοι άμαχοι έχουν σκοτωθεί μόνο στη Γάζα.

Ωστόσο, πάνω από 6.000 αγνοούνται και περισσότεροι από 36.000 έχουν τραυματιστεί. Πάνω από το 70 τοις εκατό αυτών που σκοτώθηκαν, αγνοούνται ή τραυματίστηκαν είναι γυναίκες και παιδιά».

Αυτά τα στοιχεία, καθώς και οι τρομακτικές αναφορές και οι σπαρακτικές εικόνες αυτής της βάρβαρης εισβολής, αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά, ξεκάθαρα και αναμφισβήτητα, τον δολοφονικό χαρακτήρα του ισραηλινού καθεστώτος που διαθέτει όπλα μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων και χημικών όπλων στα αποθέματά του.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων οκτώ εβδομάδων, το ισραηλινό καθεστώς διέπραξε επανειλημμένα και ταυτόχρονα και τα τέσσερα βασικά διεθνή εγκλήματα, δηλαδή γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και το έγκλημα της επίθεσης.

Αυτό συνεπάγεται τη διεθνή ευθύνη του ισραηλινού καθεστώτος και των υποστηρικτών του, καθώς και την ατομική ποινική ευθύνη όλων εκείνων που διέταξαν και διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα ή διευκόλυναν, βοήθησαν και υποκίνησαν τη διάπραξή τους, μεταξύ άλλων παρέχοντας τα απαιτούμενα μέσα.

Για την μη συμμετοχή του Ισραήλ στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) «Κατά συνέπεια, όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τα εγκλήματα αυτά μαζί με την έκκληση ενός Ισραηλινού υπουργού για ρίψη ακόμη και πυρηνικής βόμβας στη Λωρίδα της Γάζας αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σοβαρότητα του κινδύνου που εγκυμονούν τα χημικά όπλα του ισραηλινού καθεστώτος για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και συνεπώς την αναγκαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα της καθολικότητας της Σύμβασης. Έτσι, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία οικουμενικοποίηση της Σύμβασης, ιδίως με τον εξαναγκασμό του ισραηλινού καθεστώτος να προσχωρήσει σε αυτήν χωρίς καμία προϋπόθεση ή περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και επείγον για την πλήρη υλοποίηση του αντικειμένου και του σκοπού της Σύμβασης».

Το Ιράν έκανε μια ακόμα καταγγελία, αυτή της «παρεμπόδισης της εξαγωγής φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών που απαιτούνται για τη θεραπεία ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων χημικών όπλων. Αυτό σημαίνει ότι τα θύματα χημικών όπλων είναι πλέον θύματα μονομερών κυρώσεων που τους στερούν τα αναγκαία φάρμακα και τον ιατρικό εξοπλισμό που τους επιτρέπουν να έχουν τουλάχιστον λιγότερο πόνο».

Για να συνεχίσει «Όταν ένα θύμα χημικών όπλων στερείται τα απαραίτητα φάρμακα, κυριολεκτικά βασανίζεται. Αυτό, στην πραγματικότητα, συνιστά διπλό βασανιστήριο.Το βιώνουν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες θύματα χημικών όπλων στο Ιράν.Εκτός από σοβαρή παραβίαση της Σύμβασης, τα μέτρα αυτά είναι ανήθικα και απάνθρωπα. Εάν δεν ελεγχθεί, η συνέχιση αυτής της πρόκλησης θα διαβρώσει επίσης την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία στον Οργανισμό. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα πρέπει να τερματιστούν».

Tο Ιράν κατήγγειλε τη «συχνή προσφυγή στην ψηφοφορία, ιδίως για την επιβολή αποφάσεων που ουσιαστικά αναδιατυπώνουν τα ιδρυτικά έγγραφα του Οργανισμού, κάτι που επηρεάζει αρνητικά το αντικείμενο και τον σκοπό της Σύμβασης. Αντίθετα, η λήψη αποφάσεων με συναίνεση θα εξασφάλιζε ότι θα λαμβάνονταν υπόψη οι ανησυχίες και τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών».

