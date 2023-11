ΝΑΣΑ: «Μήνυμα στο μπουκάλι» τελευταία ευκαιρία να στείλεις το όνομά σου στο διάστημα

Το 2024, αποστολή της NASA με ένα νέο διαστημικό σκάφος θα κατευθυνθεί προς τον Δία σε μια προσπάθεια να μάθει αν το φεγγάρι του, η Ευρώπη, είναι ικανό να υποστηρίξει ζωή.

Το σκάφος θα μεταφέρει κάτι περισσότερο από αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας: Θα φέρει επίσης ένα ποίημα και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινα ονόματα.

Η NASA ζητά από πολίτες όλου του κόσμου να υποβάλουν τα ονόματά τους πριν από την εκτόξευση της αποστολής τον Οκτώβριο του 2024. Όσα υποβληθούν μέχρι το τέλος του 2023 θα μεταφερθούν στο διάστημα με το διαστημόπλοιο Europa Clipper, το οποίο θα εισέλθει στην τροχιά του Δία το 2030.

Μπορείτε να στείλετε το όνομά σας στο διάστημα εδώ

Μέχρι τώρα οι Έλληνες συμμετέχοντες είναι άνω των 2.500.

Η Ευρώπη είναι ένα από τα 95 επίσημα αναγνωρισμένα φεγγάρια του Δία. Έχει επιλεγεί για την αποστολή επειδή μπορεί να διαθέτει την πηγή ενέργειας, το υγρό νερό και τις χημικές ουσίες που καθιστούν δυνατή τη ζωή.

Αν και η επιφάνειά του καλύπτεται από πάγο, πιστεύεται ότι φιλοξενεί έναν τεράστιο υγρό ωκεανό από κάτω και η χημική δραστηριότητα κάτω από το νερό θα μπορούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες που απαιτούνται για τη διατήρηση ζωντανών οργανισμών. Αν και το ηλιακό φως δεν μπορεί να φτάσει κάτω από τον πάγο της Ευρώπης, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ακτινοβολία από τον Δία θα μπορούσε να αποτελέσει μια βιώσιμη πηγή ενέργειας.

Η NASA έχει ιστορικό στην αποστολή σημαντικών μηνυμάτων και έργων τέχνης στο διάστημα με την πιθανότητα να τα βρει κάποιος εξωγήινος. Τα πιο διάσημα είναι οι «χρυσοί» δίσκοι φωνογράφου που ανέβηκαν με το διαστημόπλοιο Voyager τη δεκαετία του 1970. Οι δίσκοι περιείχαν εικόνες, ήχους, μουσική και προφορικούς χαιρετισμούς σε 55 γλώσσες.

«Η εκτόξευση αυτού του μπουκαλιού στον κοσμικό ωκεανό λέει κάτι πολύ ελπιδοφόρο για τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη», δήλωσε τότε ο αστρονόμος Carl Sagan, ο οποίος προήδρευσε της επιτροπής που συγκέντρωσε το περιεχόμενο των δίσκων.

Η NASA αποκαλεί την τρέχουσα πρωτοβουλία της «μήνυμα σε μπουκάλι» – με ένα εξίσου ελπιδοφόρο μήνυμα. Αυτή τη φορά, το διαστημόπλοιο θα μεταφέρει ένα ποίημα της Αμερικανίδας ποιήτριας Ada Limón. «In Praise of Mystery: Ένα ποίημα για την Ευρώπη» στοχάζεται πάνω στο θαύμα της φύσης και την περιέργεια που ενώνει τους ανθρώπους καθώς κοιτάζουν προς «μικρούς αόρατους κόσμους».

Arching under the night sky inky

with black expansiveness, we point

to the planets we know, we

pin quick wishes on stars. From earth,

we read the sky as if it is an unerring book

of the universe, expert and evident.

Still, there are mysteries below our sky:

the whale song, the songbird singing

its call in the bough of a wind-shaken tree.

We are creatures of constant awe,

curious at beauty, at leaf and blossom,

at grief and pleasure, sun and shadow.

And it is not darkness that unites us,

not the cold distance of space, but

the offering of water, each drop of rain,

each rivulet, each pulse, each vein.

O second moon, we, too, are made

of water, of vast and beckoning seas.

We, too, are made of wonders, of great

and ordinary loves, of small invisible worlds,

of a need to call out through the dark.

Καμπυλώνεται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό μελανό

με μαύρη επεκτατικότητα, δείχνουμε

στους πλανήτες που ξέρουμε, εμείς

καρφιτσώνουμε γρήγορες ευχές στα αστέρια. Από τη γη,

διαβάζουμε τον ουρανό σαν να είναι ένα αλάνθαστο βιβλίο

του σύμπαντος, εξειδικευμένο και προφανές.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν μυστήρια κάτω από τον ουρανό μας:

το τραγούδι της φάλαινας, το τραγούδι του πουλιού

το κάλεσμά του στα κλαδιά ενός ανεμοδαρμένου δέντρου.

Είμαστε πλάσματα συνεχούς δέους,

περίεργα για την ομορφιά, για τα φύλλα και τα άνθη,

στη θλίψη και την ευχαρίστηση, στον ήλιο και τη σκιά.

Και δεν είναι το σκοτάδι που μας ενώνει,

όχι η ψυχρή απόσταση του διαστήματος, αλλά

η προσφορά του νερού, κάθε σταγόνα βροχής,

κάθε ρυάκι, κάθε παλμός, κάθε φλέβα.

Ω δεύτερο φεγγάρι, κι εμείς είμαστε φτιαγμένοι

από νερό, από τεράστιες και ελκυστικές θάλασσες.

Είμαστε κι εμείς φτιαγμένοι από θαύματα, από μεγάλες

και συνηθισμένες αγάπες, από μικρούς αόρατους κόσμους,

από την ανάγκη να φωνάξουμε μέσα από το σκοτάδι.