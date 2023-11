Γκουαρντιόλα: «Δεν φταίμε εμείς που ο αγώνας είναι τόσο νωρίς, κυριαρχούμε στο πρωτάθλημα αλλά όχι έτσι»

Το μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Premier League ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ θα ξεκινήσει στις 14:30 ώρα Ελλάδας με τον Γιούργκεν Κλοπ να εκφράζει τα παράπονά του.

Ο Γερμανός τεχνικός πριν από λίγα 24ωρα είχε δηλώσει πως για ακόμη μία φορά αναγκάζεται η ομάδα του να παίξει τόσο νωρίς αγώνα. Σε ώρα Αγγλίας το ματς θα αρχίσει στις 12:30 και ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφάσισε να απαντήσει στα σχόλια του σημερινού του αντιπάλου με χιουμοριστικό τρόπο.

Ο Ισπανός προπονητής των Πολιτών αστειεύτηκε λέγοντας πως δεν φταίει η ομάδα του για το συγκεκριμένο γεγονός προσθέτοντας πως η Σίτι κυριαρχεί στην Premier League αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.

«Συγγνώμη μην κατηγορείτε τη Μάντσεστερ Σίτι για το γεγονός ότι ο αγώνας είναι στις 14:30, δεν έχουμε σχέση με αυτό. Κυριαρχούμε στην Premier League, αλλά όχι με αυτό τον τρόπο. Η διεξαγωγή του αγώνα είναι δικό τους (της Λίγκας) θέμα, δεν είναι δικό μας λάθος».

🔵 Pep Guardiola on early kickoff time vs Liverpool: “Please don’t blame Man City for that, please, we are not involved!”.

“We ruin the PL but you know, I’m sorry… it’s not that, it’s a kick-off from them it’s not our fault”. pic.twitter.com/M4bPp4C0X6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2023