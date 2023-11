Viva Las Vegas: Η αυθεντική εμπειρία

«Bright light city gonna set my soul, gonna set my soul on fire…» τραγουδούσε μελωδικά το μακρινό 1968 ο Elvis Presley, ενώ ακόμη και σήμερα, όποτε ακούς τη φωνή του στο συγκεκριμένο κομμάτι ξεσηκώνεσαι, θέλεις να επιβιβαστείς σε ένα αεροπλάνο και να «κυνηγήσεις» την τύχη σου στις φωτεινές λεωφόρους του Λας Βέγκας και με το δίκιο σου. Τι θα έλεγες, λοιπόν, να κάνεις πραγματικότητα αυτή την τρελή, ακατανίκητη επιθυμία;

Αν έχεις εξασφαλίσει 10.000 ευρώ κάθε μήνα στον λογαριασμό σου για τα επόμενα δέκα χρόνια, δεν χρειάζεται να το σκέφτεσαι πολύ, διότι στο τέλος θα μείνεις μόνο με τη σκέψη. Προτιμότερο θα ήταν να σχεδιάσεις από τώρα αυτό το ταξίδι ζωής, ώστε όταν βρεθείς εκεί να είσαι έτοιμος να ξεζουμίσεις κάθε μοναδική εμπειρία που έχει να σου προσφέρει η υπέρλαμπρη μητρόπολη της Νεβάδα.

Και ακριβώς για αυτό, είμαστε εμείς εδώ! Για να σου παρουσιάσουμε την απόλυτη vegas bucket list, η οποία θα σου συστήσει το Λας Βέγκας στην πιο διασκεδαστική και luxury εκδοχή του, δίνοντας σου να καταλάβεις τι εννοούν όλοι όταν λένε συνωμοτικά πως, «what happens in Vegas…». Σίγουρα γνωρίζεις τη συνέχεια.

Απολαμβάνοντας μία ασύγκριτη εμπειρία διαμονής και μετακίνησης

Για να βιώσεις το Λας Βέγκας όπως πρέπει να βιώνει ένας επισκέπτης το Λας Βέγκας, χρειάζεται πρώτα να μπεις στο ανάλογο mood. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως εξασφαλίζοντας μία ευρύχωρη limo που χωράει λίγους και καλούς φίλους, μαζί με έναν έμπειρο, αξιόπιστο οδηγό, ο οποίος γνωρίζει τα κατατόπια της πόλης, το τελευταίο πράγμα που θα χρειάζεται να σκεφτείς και να προγραμματίσεις είναι τις μετακινήσεις σου. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στη διαμονή σου, μην αρκεστείς σε τίποτα λιγότερο από την penthouse σουίτα του The Mirage, η οποία διαθέτει walk in ντουλάπα, αναπαυτικά king size κρεβάτια, τραπεζαρία, γραφείο και δύο σαλόνια, χώρους που θα σε κάνουν να αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Εναλλακτικά, υπάρχει και το The Venetian με τη «βασιλική» σουίτα, βασικά με τη μεγαλύτερη σουίτα σε όλο το Βέγκας, ένα «ιερό» πολυτέλειας το οποίο κάνει level up στην έννοια φιλοξενία.

The Sahra Spa: Ένα «μονοπάτι» που οδηγεί στην γαλήνη και την ισορροπία

Μπορεί το The Mirage και το The Venetian να φημίζονται για τη διαμονή που προσφέρουν στους επισκέπτες τους, ωστόσο, αν έχεις αποφασίσει να κάνεις δώρο στον εαυτό σου λίγες στιγμές χαλάρωσης και απόλυτου pampering, καλύτερα να επισκεφθείς το The Sahra Spa του ξενοδοχείου The Cosmopolitan. Πρόκειται για ένα περιβάλλον που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την πολυτέλεια και την αναζωογόνηση, που σου δίνει τη δυνατότητα να αφεθείς στα χέρια ενός έμπειρου θεραπευτή και να φέρεις στην επιφάνεια την πιο χαλαρή και φυσικά λαμπερή εκδοχή σου. Θεραπευτικά session μασάζ με ιαματικές πέτρες, χαμάμ με κόκκινους ανθούς, εμπειρίες ομορφιάς από την κορυφή έως τα νύχια –κυριολεκτικά- στο beauty salon, σου υπόσχονται ένα πρωινό φροντίδας και self love, το οποίο θα σε προετοιμάσει για το επικό βράδυ που θα ακολουθήσει.

Ένα γεύμα στο κελάρι του Hugo και μία legendary πρόποση στο Legacy Club

Αναρωτιέσαι πώς ξεκινάει ένα πολλά υποσχόμενο βράδυ στο Λας Βέγκας; Με ένα πλούσιο γεύμα στο επίσης πολλά υποσχόμενο Hugo’s Cellar, ένα αυθεντικό αμερικάνικο, old school steakhouse το οποίο διαθέτει ένα πλούσιο menu για όλα τα γούστα, καθώς και μία wine list που περιλαμβάνει περισσότερες από 400 ετικέτες εκλεκτών κρασιών από κάθε άκρη του κόσμου. Μήπως σου άνοιξε η όρεξη;

Μοσχάρι σε σφολιάτα ή αλλιώς, beef wellington, φιλέτο μινιόν, πάπια με σφένδαμο και μπέρμπον, τρίο θαλασσινών με σοταρισμένα χτένια, ψημένο σολομό Νορβηγίας, κρεμώδεις γαρίδες σκόρδου και για το κλείσιμο, λαχταριστό Banana Foster. Ναι, αυτές είναι μερικές από τις επιλογές που αξίζουν μία θέση στην παραγγελία σου. Πού θα συνεχίσεις για το πρώτο κοκτέιλ της βραδιάς;

Φυσικά, στο Legacy Club, εκεί όπου με μία θρυλική πρόποση θα σηματοδοτήσεις την έναρξη μίας επικής βραδιάς, μίας βραδιάς που θα σου συστήσει την πιο λαμπερή πλευρά του Λας Βέγκας. Αν δεν έχεις κάποιο θέμα με τα ύψη, από τον 60ο όροφο του Circa θα θαυμάσεις μία πανοραμική, αποστομωτική θέα της πόλης, απολαμβάνοντας γουλιές από signature cocktails, όπως το Legacy Club, το Nopalita και το Writer’s Block.

«Απογειώσου» πάνω από το Grand Canyon και συνέχισε για φαγητό στο El Tovar

Θέλεις τα πρωινά σου στο Λας Βέγκας να είναι εξίσου συναρπαστικά με τα βράδια σου; Τότε, έχουμε να σου προτείνουμε μία εμπειρία που θα κορυφώσει την αδρεναλίνη σου. Εσύ το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, είναι να επιβιβαστείς σε ένα ελικόπτερο και να απολαύσεις μία prive πτήση στα 4.000 πόδια πάνω από το Grand Canyon, περνώντας από τη λίμνη Mead, το εντυπωσιακό φράγμα Hoover και τον ποταμό Colorado.

Η εναέρια βόλτα σου θα καταλήξει στο West Rim. Εκεί βρίσκεται το Grand Canyon Skywalk, μία εντυπωσιακή κατασκευή στο χείλος του γκρεμού, η οποία σου προσφέρει μία βόλτα που «κόβει» την ανάσα, ακόμη και στους πιο τολμηρούς. Στη συνέχεια, για να χαλαρώσεις από αυτή την έντονη εμπειρία, απόλαυσε ένα γεύμα στο εστιατόριο El Tovar, ένα γεύμα που θα περιλαμβάνει σίγουρα ένα πλούσιο Charcuterie Board, Southwestern-Rubbed Ribeye και κέικ καβουριού με λαχταριστή dip cactus caviar.

Λογικά, έπειτα από μία ξέφρενη απόδραση στο Λας Βέγκας, αυτό που θα έχεις ανάγκη είναι λίγη ανάπαυση, δηλαδή μία ακόμη εξόρμηση η οποία θα σε βοηθήσει να γεμίσεις τις «μπαταρίες» σου, πριν επιστρέψεις πίσω στη βάση σου. Και με 10.000 ευρώ να ανανεώνονται κάθε μήνα στον λογαριασμό σου για τα επόμενα δέκα χρόνια, εμείς σου προτείνουμε να συνεχίσεις για Μαϊάμι, έτσι για το… σβήσιμο, δηλαδή για βουτιές και ατελείωτο surfing στον Ατλαντικό, window shopping στη Design District και chilling στιγμές στη μεγαλοπρεπή σουίτα The Palace Suite του The St. Regis Bal Harbor Resort. ​