Βρετανία: Ferrari κλάπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα – Βίντεο με τη δράση της συμμορίας στο Λονδίνο

Αυτή είναι η στιγμή που συμμορία κλέβει μια Ferrari 812 αξίας 250.000 λιρών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι κλέφτες διέρρηξαν το υπερπολυτελές supercar καθώς ήταν σταθμευμένο σε μια ήσυχη γειτονιά στο κέντρο του Λονδίνου.

Το σοκαριστικό βίντεο με τη δράση τους αναρτήθηκε στο Χ.

Σε αυτό μπορούμε να δούμε τα φώτα και τον συναγερμό να ενεργοποιούνται καθώς ένας από τους δράστες σκύβει δίπλα στην ήδη ανοιχτή πόρτα. Κι όμως αυτό δεν φαίνεται να τον αποθαρρύνει, οπότε συνεχίζει ανενόχλητος τη δράση του, παρουσία δύο συνεργών του.

The magnificent 812 SuperFast I sold a few months back has sadly fallen foul to the growing list of stolen Ferrari’s from central London 😨 pic.twitter.com/O57uXxdQnQ

— Tom Blackmore (@TomBlackmore90) September 11, 2023