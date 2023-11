Το τελικό τρέιλερ του Ναπολέοντα επιβεβαιώνει τις θετικές κριτικές -Αύριο πρεμιέρα

Η Sony Pictures έβγαλε τη Δευτέρα το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ για την ταινία Ναπολέων, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ, Χοακίν Φοίνιξ.

Η κυρίως σιωπηλή προεπισκόπηση, διάρκειας ενός λεπτού, ανέδειξε αποσπάσματα από τις πρώτες θετικές κριτικές των κριτικών The Guardian, BBC Culture, The Times, HeyUGuys και The Telegraph.

Στη συνέχεια, το τρέιλερ εξίσωσε το είδος της ταινίας, «epic», προϋπολογισμού 200 εκατ. δολαρίων με το επίθετο «epic», το οποίο αναφέρθηκε με τη σειρά του σε επτά ακόμα δημοσιεύματα – BBC Culture, Deadline, Collider, The Independent, The Film Verdict, IndieWire και Empire.

Το γαλλικό GQ εξέφρασε την αντίθεσή του με τους Γάλλους στρατιώτες που φώναζαν «Vive La France» με αμερικανική προφορά, γράφοντας ότι η ταινία ήταν «βαθιά αδέξια, αφύσικη και ακούσια αστεία»

Το τελικό trailer

«Barbie και Ken υπό την Αυτοκρατορία»

Ωστόσο, η βιογραφική ταινία για τον Γάλλο αυτοκράτορα και στρατιωτικό διοικητή Ναπολέοντα Βοναπάρτη έχει σήμερα 67% αποδοχή από τους κριτικούς (από 90 κριτικές) στο Rotten Tomatoes.

Ο Jean-Christophe Buisson της Le Figaro έγραψε την Κυριακή ότι ο Ναπολέων πρέπει να μετονομαστεί σε «Barbie και Ken υπό την Αυτοκρατορία».

Και ο βιογράφος Patrice Gueniffey (Napoleon and de Gaulle, Bonapart) δήλωσε την περασμένη Τρίτη στη Le Point ότι πρόκειται για μια «πολύ αντιγαλλική και πολύ φιλοβρετανική» αναδιατύπωση της ιστορίας.

«Οι Γάλλοι δεν συμπαθούν ούτε τους εαυτούς τους» δήλωσε ο σκηνοθέτης του Ναπολέοντα, Ρίντλεϊ Σκοτ, στο BBC την Κυριακή. «Το κοινό, στο οποίο το έδειξα στο Παρίσι, το λάτρεψε».

Δύο ώρες και 37 λεπτά

Η ταινία του 85χρονου Άγγλου, διάρκειας δύο ωρών και 37 λεπτών, χρησιμοποιεί πολλές ποιητικές άδειες, συμπεριλαμβανομένων των κανονιοβολισμών στη Σφίγγα και του Ναπολέοντα που βλέπει τη Μαρία Αντουανέτα να εκτελείται στην γκιλοτίνα το 1792.

«Έχω κάνει πολλές ιστορικές ταινίες» δήλωσε ο Ρίντλεϊ στο Total Film τη Δευτέρα.

«Διαβάζω μια αναφορά κάποιου άλλου 100 χρόνια μετά το γεγονός. Αναρωτιέμαι λοιπόν, «Πόσο ρομαντικά και περίτεχνα είναι; Πόσο ακριβές είναι;» Πάντα με διασκεδάζει όταν ένας κριτικός μου λέει: «Αυτό δεν συνέβη στην Ιερουσαλήμ». Εγώ λέω, «Ήσουν εκεί; Αυτή είναι η γαμημένη απάντηση»».

Ο Ναπολέων – με πρωταγωνιστές επίσης τη Βανέσα Κέρμπι ως Joséphine και τον Ρούπερτ Έβερετ ως Δούκα του Wellington Arthur Wellesley – αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές/βρετανικές αίθουσες αυτή την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου.

Και το φημολογούμενο τετράωρο director’s cut του Σκοτ θα αρχίσει να προβάλλεται στο Apple TV+ σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

*Με στοιχεία από dailymail.co.uk