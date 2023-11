Σολτς – Ερντογάν: Όταν ο Τούρκος πρόεδρος εκνευρίστηκε με Γερμανό δημοσιογράφο

Από την κοινή συνέντευξη Τύπου του Ταγίπ Ερντογάν και του Όλαφ Σολτς δεν έλειψε τίποτα. Κατά την διάρκεια της, ο πρόεδρος της Τουρκίας εκνευρίστηκε από την ερώτηση ενός Γερμανού δημοσιογράφου σχετικά με τα Eurofighter και τη Χαμάς.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός δημοσιογράφος ρώτησε τον Τούρκο πρόεδρο πώς μπορεί να αποκαλεί «απελευθερωτικό κίνημα μια οργάνωση που σχεδόν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ την χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατική οργάνωση. Μήπως οδηγείτε σε επικίνδυνα επίπεδα της σχέσεις Γερμανίας – Toυρκίας; Μήπως οδηγείτε και σε επικίνδυνα σημεία τη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την Τουρκία;».

Ο Τούρκος πρόεδρος φανερά εκνευρισμένος απάντησε πως «η Τουρκία είναι μια από τις σημαντικές χώρες του ΝΑΤΟ. Ως Τουρκία είμαστε στις πρώτες πέντε χώρες στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα του ΝΑΤΟ. Είναι στους πρώτους πέντε.

Εσείς μιλάτε για εκατοντάδες νεκρούς, εγώ όμως σου λέω πως το Ισραήλ έχει σκοτώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους! Τους σκότωσε; Nαι, τους σκότωσε. Κατέστρεψε τα νοσοκομεία; Nαι, το έκανε.

Έπληξε τόπους λατρείας; Nαι. Έπληξε εκκλησίες; Nαι. Εγώ ως μουσουλμάνος είμαι ενοχλημένος από αυτό. Εσύ ως χριστιανός δεν ενοχλείσαι από τα χτυπήματα που δέχονται αυτές οι εκκλησίες; Nα πάρετε θέση και απέναντι σε αυτά!».

Σε ότι αφορά τα Eurofighter, ο Ταγίπ Ερντογάν ρωτήθηκε «Επίσης για την Τουρκία υπάρχει αίτημα για 40 Eurofighter. Εσείς πιστεύετε πως αυτό θα το δεχθεί η Γερμανία;»

Σε αυτή την ερώτηση ο πρόεδρος της Τουρκίας απάντησε «δεν έχει σημασία είτε δώσει είτε δεν δώσει Γερμανία μαχητικά αεροσκάφη ή όχι. Μόνο η Γερμανία παράγει μαχητικά; Μπορούμε να εργαστούμε και να προμηθευτούμε μαχητικά από αλλού.

Η Τουρκία είναι μια πρωτοπόρος χώρα στον τομέα παραγωγής των μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών. Ως δημοσιογράφος μη μας απειλείτε με αυτό! Οι ερωτήσεις που θα μας κάνετε να είναι ενσυνείδητες, ανθρωπιστικές έτσι ώστε κι εμείς να σας απαντήσουμε με αυτόν τον τρόπο».

⚡🇹🇷President Erdogan:

«Has Israel killed thousands of Palestinians right now? It has.

Has it destroyed hospitals? It has.

Does it hit places of worship, mosques, and churches? It does.

As a Muslim, I am disturbed by this. But are you disturbed by this as a Christian, do you… pic.twitter.com/EqL4XRqc6B

— Victor vicktop55 (@vicktop55) November 18, 2023