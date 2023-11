Μπλεξίματα ξανά για τον Ζάιον: Έστειλε δύο άτομα στο νοσοκομείο μετά από καυγά (vid)

Στο Ντένβερ οι Πέλικανς με πρωταγωνιστή τον Ζάιον Γουίλιαμσον νίκησαν τους πρωταθλητές Νάγκετς, αλλά λίγες ώρες πριν το συγκεκριμένο ματς κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο με τον δυναμικό φόργουορντ να παίρνει μέρος σε καυγά με μπουνιές και κλωτσιές έξω από εστιατόριο της Νέας Ορλεάνης.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον, ο σταρ της ομάδας της Νέας Ορλεάνης, είχε ρόλο πρωταγωνιστή σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και τον έδειχνε να παίρνει μέρος σε μία συμπλοκή που έλαβε χώρα στον δρόμο, έξω από γνωστό εστιατόριο της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν πως ο ΝΒΑερ προσπαθούσε να αποφύγει κάποιους που του επιτέθηκαν, αλλά… αναγκάστηκε να τους χτυπήσει, όντας ο ίδιος σε αυτοάμυνα. Όταν το έκανε, τον έναν τον… ξάπλωσε στο έδαφος και δύο άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, κανείς δεν τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και πιθανότατα από δω και πέρα θα αναλάβει η δικαιοσύνη.

Zion Williamson allegedly was involved in a brawl outside of a restaurant in New Orleans last night. The fight resulted in 2 men being hospitalized. They are reported to be in stable condition.

