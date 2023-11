Νάγκετς: Ανανεώνει ο Μαλόουν και γίνεται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές (pic)

Οι Ντένβερ Νάγκετς, ήρθαν σε συμφωνία με τον Μάικλ Μαλόουν για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο Μαλόουν οδήγησε τους Νάγκετς στη κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος απέναντι στους Χιτ, με σκορ 4-1 στους τελικούς.

Ο Μαλοούν, ο οποίος οδήγησε τους Νάγκετς στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, από το 1976 και την ένταξή τους στο NBA, θα συνεχίσει να καθοδηγεί τον Νίκολα Γιόκιτς και την παρέα του. Ο Μαλόουν, προσλήφθηκε από τους Νάγκετς το 2015 και θα συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια, να βρίσκεται στο «τιμόνι» των περσινών πρωταθλητών στο NBA.

Οι Νάγκετς, φέτος, συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν την περσινή σεζόν, καθώς βρίσκονται στη πρώτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας με ρεκόρ 8-2.

Ο Μαλόουν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα, που παίζει ωραίο μπάσκετ. Χαρίζει θέαμα, αλλά έχει και ουσία, παίρνοντας σημαντικές νίκες. Το είδαμε να συμβαίνει πέρσι και συνεχίζεται και φέτος. Κατά τη διάρκεια των play-offs πέρυσι έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα παιχνίδια και κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο, ενώ και φέτος είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

ESPN Sources: The Denver Nuggets’ Michael Malone — who led the franchise to the 2023 NBA championship — has agreed on a contract extension that’ll make him one of the league’s highest paid coaches. pic.twitter.com/klyGsLSYKO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 13, 2023