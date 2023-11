Μέση Ανατολή: «Τούρκοι στρατιώτες θα πολεμήσουν τελικά στη Γάζα» – «Μην υποτιμάτε τον Ερντογάν»

Σε μια ανάρτηση-προειδοποίηση σε σχέση με την Τουρκία και το Ισραήλ προχώρησε ο πρώην σύμβουλος του υπουργού Αμυνας στην κυβέρνηση Τραμπ και ανώτερος συνεργάτης του περιοδικού The American Conservative, συνταγματάρχης ε.α Ντάγκλας ΜακΓκρέγκορ (στη φωτογραφία αρχείου από TUR Presidency/Murat Cetinmuhurdar, επάνω, ο Ερντογάν κατά τη «Συνάντηση Μεγάλης Παλαιστίνης» στην Κωνσταντινούπολη).

«Τούρκοι στρατιώτες θα πολεμήσουν τελικά στη Γάζα» γράφει ο κ. ΜακΓκρέγκορ, σε ανάρτησή του στο X.

«Ο Ερντογάν είναι ευαίσθητος στην παρούσα στιγμή, κινητοποιεί τη χώρα. Αυτό θα γίνει, είναι λάθος να τον υποτιμήσετε», τονίζει.

Και προσθέτει ότι «Ο Ερντογάν είναι ο μοναδικός άνθρωπος στη Μέση Ανατολή με την ικανότητα να καταστρέψει το Ισραήλ. Δώστε προσοχή!».

Turkish soldiers will eventually fight in Gaza.

Erdoğan is sensitive to timing, he is mobilizing the country.

This is going to happen, it’s a mistake to dismiss him.

Erdoğan is the one man in Middle East with the capability to destroy Israel.

Pay Attention!

— Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) November 7, 2023