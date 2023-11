Το... παράδοξο με τους Σκωτσέζους - Γιατί δεν τους... πάει το Champions League (pic)

Αν και βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA και τα τελευταία χρόνια έχουν επιστρέψει δυναμικά στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα, οι Σκωτσέζοι δείχνουν πως δεν τους ταιριάζει το Champions League.

Παρότι Σέλτικ και Ρέιντζερς αποτελούν τις κορυφαίες ομάδες του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου και είναι σταθερά στα ευρωπαϊκά κύπελλα και το Champions League, έχουν ξεχάσει τι θα πει νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο Champions League λοιπόν, οι εκπρόσωποι της χώρας έχουν χτίσει ένα κάκιστο σερί το οποίο επεκτάθηκε μετά τη συντριβή της Σέλτικ από την Ατλέτικο στη Μαδρίτη.

Συγκεκριμένα, οι σκωτσέζικες ομάδες έχουν ρεκόρ 0-3-17 στα 20 τελευταία ματς για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τα γκολ να είναι μόλις 11-62.

Η τελευταία νίκη σκωτσέζικου συλλόγου, χρονολογείται στον Σεπτέμβριο του 2017 και το 3-0 των Κελτών επί της Άντερλεχτ, έκτοτε έχουμε δει την ομάδα του Λουίς Πάλμα να καταγράφει τρεις ισοπαλίες και έντεκα ήττες, ενώ η Ρέιντζερς πέρσι είχε »6 στα 6» ήττες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ρέιντζερς έφτασε μέχρι τον τελικό του Europa League πριν δύο χρόνια κόντρα στην Άιντραχτ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την κούπα, παρότι προηγήθηκε στον τελικό επί της γερμανικής ομάδας.

Record of SCO🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 teams in the last 20 UEFA Champions League matches:

0⃣ wins

3⃣ draws

1⃣7⃣ defeats

goal difference: 11-62 ❗️

Last win: 27 Sep 2017

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2023