Ο Ζιρού είναι πάντα… εκεί όταν η Μίλαν τον χρειάζεται (pic, vid)

Ο Ολίβιέ Ζιρού σκόραρε ξανά χτες (7/11), με τη φανέλα της Μίλαν και ήταν καθοριστικός στη νίκη των «ροσονέρι», επί της Παρί Σεν Ζερμεν με 2-1, αποτέλεσμα που την βάζει για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης. Από ασίστ του Ερναντές, ο Γάλλος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 50′ με κεφαλιά και έδωσε τη μεγάλη νίκη στην ομάδα του

Ο Γάλλος στράικερ, έχει βρει την… Ιθάκη του στο Μιλάνο και αυτό φαίνεται, καθώς δηλώνει πάντα παρών, στις κρίσιμες στιγμές που οι Μιλανέζοι τον χρειάζονται, τόσο εντός, όσο και εκτός Ιταλίας.

Ο Ζιρού, θεωρείται από τους πιο υποτιμημένους επιθετικούς της σύγχρονης ιστορίας, αλλά στα «μεγάλα ραντεβού», ποτέ δεν έχει κρυφτεί, τόσο με την εθνική ομάδα της χώρας του, όσο και με τους συλλόγους που έχει αγωνιστεί.

Μετά τις Μονπελιέ, Άρσεναλ και Τσέλσι, ήρθε στη Μίλαν το καλοκαίρι του 2021, έχοντας κατακτήσει τόσο το Champions και Europa League με την Τσέλσι, όσο και το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Γαλλία και πολύ πίστευαν πως μπάινει στην τελευταία… ευθεία της καριέρας του. Εκείνος όμως δείχνει να μην επαναπαύεται και συνεχίζει να παραμένει χρήσιμος και επιδραστικός.

Μάλιστα, με το χτεσινό του γκολ εχτές απέναντι στην Παρί, έγινε ο γηραιότερος σκόρερ της Μίλαν στο Champions League, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Λοράν Μπλανκ.

37 – Olivier Giroud (37y 38d) became the oldest French goalscorer in UEFA Champions League history, overtaking Laurent Blanc (36y 338d). Eternal.#UCL #ACMPSG pic.twitter.com/7569KbCEbt

