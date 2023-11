Το Μιλάνο στα... κάγκελα με Ντοναρούμα: Η «προδοσία» και η υποδοχή... Ιούδα στο Σαν Σίρο (pics, vid)

To Champions League επιστρέφει με την 4η αγωνιστική και στα ματς της Τρίτης δεσπόζει η μεγάλη αναμέτρηση του «Σαν Σίρο» ανάμεσα σε Μίλαν και Παρί Σεν Ζερμέν, με τις δύο ομάδες να «καίγονται» στο γκρουπ του «θανάτου».

Οι «ροσονέρι» ειδικά είναι με την πλάτη στον τοίχο και θέλουν οπωσδήποτε τρίποντο, αφού με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πολύ δύσκολα θα περάσουν στην επόμενη φάση. Το ματς ωστόσο, μπορεί να είναι «τελικός», όμως αυτός που αναμένεται να κλέψει την παράσταση -για αρνητικό λόγο- είναι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας θα παίξει για πρώτη φορά κόντρα στη Μίλαν επί ιταλικού εδάφους μετά την αποχώρηση του για την Παρί και όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ξεχωριστό ματς. Φυσιολογικά, ο Ντοναρούμα θα ήθελε να επιστρέψει ακόμη και ως αντίπαλος ειδικά απέναντι στην ομάδα που όπως έχει πει ο ίδιος αποτελεί τη «μεγάλη του αγάπη».

Όμως, μάλλον δεν θα λάβει και την καλύτερη δυνατή υποδοχή στο γήπεδο, όπου αγωνίστηκε και μεγάλωσε για μια 7ετια (2015-21). Οι οπαδοί της Μίλαν είναι στα… κάγκελα με τον Ιταλό γκολκίπερ και περίμεναν πως και πως το συγκεκριμένο παιχνίδι από την ημέρα που έγινε η κλήρωση.

Βλέπετε, ο Ντοναρούμα δεν έφυγε και με τον καλύτερο τρόπο για την Παρί, αφού παρά τη μεγάλη πρόταση ανανέωσης που είχε δεχτεί από τη Μίλαν προτίμησε την ακόμη μεγαλύτερη της Παρί, αφήνοντας στην άκρη τα συναισθήματα και όσα έλεγε τα προηγούμενα χρόνια. Παρότι λειτούργησε άκρως επαγγελματικά, οι φίλαθλοι της Μίλαν δεν τον συγχώρησαν και από ότι φαίνεται δεν θα τον συγχωρήσουν και ποτέ.

🇮🇹🔴 Donnarumma returns to the San Siro tonight to face Milan in the UCL.

Milan fan message: «Donnarumma will see how San Siro receives traitors.»

Fans will throw fake money at him, and will wear no.71 t-shirts, meaning a ‘man of no values’ in his birthplace, Napoli. pic.twitter.com/2rSltljPfR

— EuroFoot (@eurofootcom) November 7, 2023